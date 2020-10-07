Cani koca adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa’da apartmanın çatısına yaptığı derme çatma odada zincirle bağladığı eşine günlerce işkence edip tırnaklarını kerpetenle çeken cani koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde kaldıkları binanın üst katında yaptığı derme çatma odada 40 günlük gebe yabancı uyruklu eşi Mirvet N.’ye (28) işkence etiği iddia edilen İlyas A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen zanlı, gazetecilerin “Neden işkence yaptınız” sorusuna ise cevap vermedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

