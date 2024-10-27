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Cani koca eşini takip edip oracıkta katletti! 2 çocuk annesi kadını hayattan kopardı

27.10.2024 16:34
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Son kadın cinayeti haberi Bursa'dan geldi. Boşanma aşamasındaki diş hekimi eşi Yasemin Uludağ Çetin'i (52) takip eden cani koca, Çetin'i evinin önünde silahla vurdu. 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı.

Cani koca eşini takip edip oracıkta katletti! 2 çocuk annesi kadını hayattan kopardı

Olay, saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Evine giden Yasemin Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri A. Ç.’nin saldırısına uğradı.

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EVİNİN ÖNÜNDE VURDU

A. Ç., eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde, başından tabanca ile vurdu. 2 çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

A. Ç., olay yerinde gözaltına alınırken, ağır yaralanan Yasemin Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tüm çabaya rağmen kurtarılamadı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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cinayet kadın cinayeti
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