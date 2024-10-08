Cani Semih Çelik'e öykünen Valorant oyuncusunu ifşa etti! Yayın açıkken açık açık tehdit etti

Türkiye son zamanlarda hemen her gün yeni bir cinsel istismar, kadın cinayeti gibi sapkınlığa uyanıyor. Son olarak Semih Çelik canisine öykünen bir bilgisayar oyuncusunun Yağmur isimli kadın oyuncuyu tehdit etmesi sosyal medyada yayıldı.

CANİ SEMİH ÇELİK İKİ GENÇ KADINI HAYATTAN KOPARDI

Cani Semih Çelik ve hayattan kopardığı Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner

Semih Çelik, cuma günü İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'in vücudunu paramparça etti. Genç kızın başını kesti, annesinin önüne attı. Annenin feryadı yürekleri dağladı. Cani genç hemen sonrasında surlardan atlayıp öldü. Bu olaydan yaklaşık yarım saat kadar önce ise Ayşenur Halil'i boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

VALORANT OYUNUNDA KAN DONDURAN TEHDİT

Şimdi de Türkiye'de çokça oynanan Valorant oyununda "Kaen#BEST" rumuzlu bir erkek oyuncu, Yağmur isimli genç kadına ağır küfürler edip öldürmekle tehdit etti. Erkek oyuncu "Bugün ölen karı gibi kafanı keserek öldürürüm" derken oyuncu Yağmur yayındaydı. Yağmur, oyuncuyu ifşa etti, video sosyal medyada gündem oldu.