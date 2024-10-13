Cani Semih Çelik'in bilgisayarı açıldı! "Florya'da ritüel ve ayin" iddialarından iz çıkmadı

Türkiye'nin son dönemlerde gördüğü en vahşi cinayetlerinden birinin üzerindeki gizem perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Cani Semih Çelik kendini öldürmeden önce iki genç kızı da hayattan koparmıştı. Edirnekapı surlarındaki korkunç görüntüler sonrası ortayan atılan iddiaların aslı araştırılırken Semih'in elektronik cihazları incelemeye alındı.

POLİSİN DELİL İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in intihar etmeden önce öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner cinayeti ile ilgili polis ekiplerinin delillere yönelik incelemesi sürüyor. İkbal Uzuner'in açılan telefonunda olaya ilişkin henüz bir tespit yapılamazken, Ayşenur Halil'in telefonu ise henüz açılamadı.

KATİL SEMİH'İN BİLGİSAYARI AÇILDI

Polis ekipleri, Semih Çelik'in kullandığı elektronik cihazlarını da incelemeye aldı. Çelik'in açılan bilgisayarında İkbal Uzuner ile ilgili çektiği, Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video tespit edilirken bilgisayardaki diğer bütün verilerin silindiğini belirledi.

HTS KAYITLARI DA İNCELENDİ

Çelik'in HTS kayıtlarını da incelemeye alan polis, cinayetlerle bağlantılı herhangi bir tespite ulaşamadı.

AYİN VE RİTÜEL İDDİALARI HAVADA KALDI

Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmadı.

Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır