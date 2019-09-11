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Canı sıkılan sakallı ejderi okula getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletinde bir ortaokul öğrencisi, evde beslediği sakallı ejderi canı sıkıldığı gerekçesiyle sırt çantasına saklayarak okula getirdi.ABD’nin Florida eyaletindeki bir okulda öğrencinin sırt çantasında sıra dışı bir yolcu bulundu.

Canı sıkılan sakallı ejderi okula getirdi

ABD’nin Florida eyaletinde bir ortaokul öğrencisi, evde beslediği sakallı ejderi canı sıkıldığı gerekçesiyle sırt çantasına saklayarak okula getirdi.
ABD’nin Florida eyaletindeki bir okulda öğrencinin sırt çantasında sıra dışı bir yolcu bulundu. Ortaokul öğrencisi, pogona agamidae ailesinin bir türü olan ve Türkiye’de sakallı ejder olarak adlandırılan sürüngenini evde canı sıkıldığı gerekçesiyle sırt çantasına koyarak okula getirdi.
Okul müdürü, Jango adındaki sürüngenin bir kutuya konularak eve gönderildiğini söyleyerek, ebeveynlere çocuklarını okula göndermeden önce sırt çantalarının kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

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