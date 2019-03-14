Canikli: ABD Başkanı işi gücü bırakmış Türkiye'ye yönelik tweet atıyor

İsmail Seymen- Mehmet İNAN- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Trump, 'Suriye'de YPG'ye saldırırsanız ekonominizi mahvederim' diyor. Amerika kaynaklı S-400 meselesi gündeme getirilerek ülke olarak tehdit ediliyoruz. Türk ekonomisinin en önemli özelliklerinden biri de gelişen şartlara karşı inanılmaz bir uyum sağlama kapasitesi var" dedi.

Ak Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli Bursa'da Giresunlu İşadamları ve STK Başkanları tarafından düzenlenen geceye katıldı. İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Ak Parti İl Yönetim üyelerininde yeraldığı programda konuuşan Canikli, Kılıçdaroğlu'nun pazar fiyatlarındaki artışıla seçim kazanmayı hedeflediğini ifade ederek, "23 tane zincir market tespit edildi. Fiyatını hiçbir gerekçe olmadan 4-5 katı artıran marketler var. Hepsi tespit edildi. Tanzim satış sistemi devreye konuldu. Bu çağda böyle bir uygulama olur mu diye çok eleştirildi. Olması gerekiyor. O sayede oyunun bu kısmı bozuldu. Kılıçdaroğlu'nun bağırmasının sebebi bu. Onlar istiyorlardı ki, Ayşe teyzenin o tepkisi, fiyat artışlarında pazarda karşılaştıkları tepki o düşünceyle sandığa gidip hükümeti cezalandıracak. Bekledikleri oydu. Cumhurbaşkanımızın bu projesi nedeniyle oyun bozulunca bunların da dengeleri bozuldu" açıklamasında bulundu.

'O İŞ BİTTİ, PARASINI VERDİK, GERİYE DÖNÜŞ YOK'

Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı Tweetle başladığını belirten Canikli, S-400 savunma sistemi aldıktan sonra Pentagon yetkililerinin Türkiye'ye ağır tehtidlerde bulunduğunu söyledi. Canikli, "Pentagon yetkililerinden biri kalkıp diyor ki, 'Türkiye S-400'den vazgeçmezse sonuçları ağır olur.' Diplomatik bir dilde bundan daha ağır bir tehdit ifadesi yok. Sonuçları Türkiye için ağır olur diyorlar. Kendileri vermiyor, Rusya'dan aldığımız zaman da müdahale ediyor. O iş bitti, parasını verdik. Geriye dönüşü yok" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNDEKİ İHRACATIMIZI YÜZDE 170 ARTTIRDIK'

'Zeytin Dalı Operasyonu'nunda kullanılan mühimmatın büyük bölümünün yerli olduğunun altını çizen Canikli, savunma sanayinde ihracatın da her yıl katlanarak arttığını söyledi. Milli savunma ve silah sanayinde dışa bağımlılığın azaldığını belirten Canikli, "Türkiye'nin savunma sanayide elde ettiği başarıdır. Çok büyük bir ivme kazandık. Şu anda çok sofistike savunma sistemleri üretiyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu'nda kullanılan bütün mühimmatların yüzde 96'sı yerli. Zaten dışa bağımlı olsaydık o operasyonu yapamazdık. Biz 2018'de bir önceki yıla göre savunma sanayi ürünlerindeki ihracatımızı yüzde 170 artırdık ve 2 milyar dolara çıkardık" dedi.

HORON OYNADI

Nurettin Canikli, daha sonra merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen Giresun Espiye ve Çevre Köyleri Derneği'nin Gecesine katıldı. Burada vatandaşlarşa bol bol fotoğraf çekilen Canikli, hemşehrileri ile birlikte horon oynadı. Ardından konuşma yapan Canikli, fındık fiyatlarında Ak Parti iktidarından sonra fiyatların düzendiğini belirterek, "1993'ten 2002'ye kadar yıllık ortalama 240 bin ton iç fındık ihraç edildi. Türkiye'nin bu satıştan elde ettiği gelir yaklaşık 650 milyon dolar. 2003'ten bugüne kadar ise yine aynı miktarda yaklaşık 240 bin ton fındık satıyoruz. Ancak elde ettiğimiz gelir 1 milyar 600 milyon dolar. 2 milyar dolara ulaştığımız yıllar oldu. Yani dolar bazında tam 3 katı gelir elde etmişiz. Bu farkın çok iyi düşünülmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.

EY TRUMP SENİ GİRESUNLU HEMŞEHRİLERİME ŞİKAYET EDİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump'u, Giresunlu hemşehrilerine şikayet eden Nurettin Canikli, "Ey Trump! Türkiye ekonomisini istikrarsızlaştırmak için doların fiyatını yükseltmek için şu tweet atmak işinden vazgeç. Hemşehrilerim burada, Giresunlular burada. Seni Giresunlulara şikayet ediyorum. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı işi gücü bırakmış, Ağustos ayında sabahın 08.30'unda Amerika'dan tweet atıyor, Türkiye'ye yönelik. Özetle diyor ki; Türkiye'nin ekonomisi bozulacak. Ve başka saldırıların da etkisiyle hatırlayın, dolar Ağustos ayında birden fırladı. Nedeni, diğer saldırıların yanında Amerika'nın doğrudan eskiden bu işler gizli kapaklı yapılırdı. CIA'nın aracılığıyla yaparlardı bu işleri. Artık aracıyı kaldırdılar. Çünkü önceki saldırılarda başaramadıkları için Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı doğrudan kendisi devreye girdi. İş açık. Daha sonra bir tweet daha atıyor. Diyor ki; 'siz Türkiye olarak YPG'ye saldırırsanız, Türkiye ekonomisini mahvederiz.' Bu tweet yaklaşık 2 ay önce atıldı. Onun için Giresunlu hemşehrilerime şikayet ediyorum. Boşuna uğraşma Trump. Bugüne kadar senin adamların, buradaki senin uşakların bu ülkenin istikrarını bozmak için herşeyi yaptılar, başaramadılar. Sen de başaramayacaksın. Bu ülkenin birlik bütünlüğünü bozamayacaksın." diye konuştu.