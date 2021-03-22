Canikli: Merkez Bankasını başkanını değiştirmek piyasalara meydan okumak değildir

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli Twitter hesabından Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Canikli, "Hükümetin, optimal pozitif reel faiz seviyesinin belirlenmesinde para politikası araçlarını rasyonel kullanmadığını ve bu nedenle de ekonomiye büyük bir mali yük getirdiğini düşündüğü Merkez Bankası başkanını değiştirmesi piyasalara meydan okumak değildir" dedi.

Canikli açıklamasında, "Merkez Bankası başkanlarına kanunla verilen öncelikli görev fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Bugüne kadar görev yapan tüm Merkez Bankası başkanları kanunla verilen fiyat istikrarının sağlanması hedefine hep sadık kalmışlardır. Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen herhangi birisinin bu hedefin dışına çıkması mümkün değildir, eşyanın tabiatına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

"Ekonomi dengeler manzumesidir"

"Ekonomi tek bir dengeden ibaret değildir, bir dengeler manzumesidir" diyen Canikli, tüm bu dengelerin birlikte değerlendirilmesi ve modellenmesi gerektiğini belirtti. Canikli, "Pozitif reel faizin para ikamesini durduracak, hatta ters para ikamesinin önünü açacak seviyede olması rasyonel olmanın bir gereğidir" dedi. Ancak Canikli pozitif reel faizin optimal seviyede kalmasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Optimal seviyenin üzerinde belirlenen reel faiz ise ekonomi için büyük maliyetler ortaya çıkarır. Üretim, ihracat, istihdam hedeflerini olumsuz yönde etkiler. Finans kuruluşlarının aktif kalitesini bozar" dedi.