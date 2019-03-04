Canikli'den yerli ürün vurgusu

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Türkiye'de kaliteli bir şekilde, rekabetçi bir şekilde, hem fiyat olarak hem de kalite olarak üretilen tüm ürünlerle alakalı Türkiye'de üretilenlerin talep edilmesi noktasında, öncelikle iç piyasada tüketilmesi talep edilmesi noktasında acil ve kararlı bir politikayı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz." dedi. Canikli, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Toplantı Salonu'nda Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) iş birliğinde düzenlenen toplantıda, üretim ve reel sektörün sorunlarını tespit ederek kısa sürede çözmek istediklerini söyledi. Bu kapsamda çalışmalara ilk olarak Samsun'dan başladıklarını ifade eden Canikli, "Burada medikal ürünlerle alakalı son derece sofistike ve teknolojiyi içeren bir yoğunlaşma söz konusu. Bu Türkiye için büyük bir değerdir. Hem Samsun için ama aynı zamanda Türkiye için çok büyük bir değerdir." diye konuştu. Canikli, bu üretimin sadece söylemle değil her açıdan teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Yardımcılığı döneminde sektörün sorunlarının aşılması için bir çalışma başlattıklarını anımsatan Canikli, şöyle konuştu: "Bununla ilgili olarak bir yol haritası ortaya konmuştu. Ama o tarihten bu yana çok büyük bir gelişme kaydedilmediğini görüyoruz. Mutlaka çözmemiz gerekiyor. Böyle bir üretim alt yapısına sahipken Samsun, halen burada üretilen ürünlerin başka ülkelerden getirilmesi Türkiye'nin lehine olan bir politika değildir. En hafif ifadeyle altını çizerek söylüyorum, mutlaka hukuk içerisinde formüle ederek, kendiliğinden gelişen son derece yüksek katma değer içeren bu sektörü daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Öncelikle bu problemin kısa sürede çözülmesi gerekiyor. Bunu çözeceğiz inşallah. Sürüncemede kalmayacak en kısa sürede Türkiye bu alandaki ihtiyacının tamamını buradan karşılayacak öncelikle. Daha sonra da dışa açılma konusunda başka ülkelere ihracat konusunda gereken her türlü desteği vereceğiz. " - Teknolojik destek verilecek Canikli, üretimin yanı sıra sektörün teknolojik alt yapısının güçlendirilmesi için de destek vereceklerini belirterek, "Özellikle teknolojik gelişmenin daha yoğun bir şekilde bu ürünlere dahil edilebilmesi noktasında da Türkiye'deki teknoloji firmalarının ayrıca ilave olarak desteğini sağlaması noktasında devletin katkılarıyla finansmanını devletin üstlenmesiyle teknolojinin daha yoğun bir şekilde kullanılır hale getirilmesi noktasında kısa süre içerisinde sonuçlandıracağımız bir çalışmayı başlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel talimatlarıyla görevlendirmeleri çerçevesinde buradayız ve bu çalışmayı başlatıyoruz." diye konuştu.

Söz konusu çalışmayı sadece medikal ve cerrahi alanda değil bir çok alanda yapacaklarını ifade eden Nurettin Canikli, yerli kullanımı teşvik ettiklerini anımsattı. - "Acil ve kararlı bir politikayı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" Canikli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye'de kaliteli bir şekilde, rekabetçi bir şekilde, hem fiyat olarak hem de kalite olarak üretilen tüm ürünlerle alakalı Türkiye'de üretilenlerin talep edilmesi noktasında, öncelikle iç piyasada tüketilmesi, talep edilmesi noktasında acil ve kararlı bir politikayı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Aslında şu andan itibaren başlamış bulunuyoruz. Türkiye imalat sanayi bugün iç piyasada talep edilen hemen hemen her ürünü üretebilecek kapasiteye ve alt yapıya sahiptir. Problem, organizasyon problemidir çok büyük oranda. Elbette teknolojik alanda desteklenmesi gereken alanlar sektörler ve ürünler var. Ama ondan önce esas itibarıyla bir zihniyet değişimi paralelinde organizasyonun bu doğrultuda ona göre planlanması gerekiyor. Bütün ülkeler bu hassasiyetleri gösteriyorlar. Bunun sağlanması demek ülkeye döviz kazandırılması demek. Bunun sağlanması demek yüksek ücretli istihdam imkanlarının ortaya çıkması demek Türkiye için. Bunu yapacağız, yapmamız gerekiyor. Hem düşme eğilimine girmiş cari açığın daha da bu düşüşün kalıcı hale gelmesi, daha sağlam bir yapıya dayandırılması ve en önemlisi hiç kuşkusuz Türkiye'de yüksek katma değerli ürünlerin üretilebilir önce iç piyasanın ihtiyacını karşılamak daha sonra da yurt dışına ihraç etmek amacıyla bu çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz."