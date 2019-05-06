Canik’te fırınlara denetim

Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın Ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacı ile fırınlara denetim yaptı.

Canik Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla fırın ve gıda imalathanelerine yönelik kontrollerini artırdı. Görevliler tarafından halkın hijyen kurallarına uygun gıda tüketmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına, ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrol edilip edilmediğine ve fiyat etiketlerinin olup olmadığı denetlendi.

29 fırın denetlendi

İlçe genelinde 29 fırını denetleyen Canik Belediyesi Zabıta denetimlerde genel temizlik, hijyen kuralları, iş kıyafetleri, unların depolama şartları, üretimde kullanılan alet ve ekipmanın temizliği, ekmek ve pide gramajı, terazi, hamur bezi kontrolleri yapıldı. Kontrollerde oldukça titiz davranan ekipler, genel kurallara uymayan fırın sahipleri uyardı.

İnsan sağlığı her şeyden önemli

Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimle ilgili konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İnsan sağlığı bizim için her şeyden önemli. Denetimlerimizi esnafımızı zor durumda bırakmak için değil, evine yiyecek götüren vatandaşların hijyenik koşullarda üretilmiş gıdaları tüketebilmeleri için yapıyoruz. Esnafımızın genel manada bilinçli olduğunu da görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz ” dedi.