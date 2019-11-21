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Canik’te iş ve meslek danışmanlığı eğitimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:20 | Son Güncelleme

Canik Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu istihdam ofisiyle Canik’te bulunan gençlere iş ve meslek danışmanlığı eğitimleri vermeye başladı.Canik Belediyesi bünyesinde oluşturulan iş kulübü ile gençlerin iş arama süreçlerinde karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin profesyonel uzmanlarca eğitimler veriliyor.

Canik Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu istihdam ofisiyle Canik’te bulunan gençlere iş ve meslek danışmanlığı eğitimleri vermeye başladı.
Canik Belediyesi bünyesinde oluşturulan iş kulübü ile gençlerin iş arama süreçlerinde karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin profesyonel uzmanlarca eğitimler veriliyor. İnteraktif ve oyunlaştırmaya yönelik eğitimlerle gençlerin değişen ve gelişen dünyaya göre yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor. Günlük 3 saat olmak üzere toplamda 5 gün süren eğitimler neticesinde iş arayan gençler süreci nasıl yönetecekleri, görüşmeleri ne şekilde gerçekleştirecekleri noktasında bilgi ve birikim sahibi oluyorlar.
İşkur Samsun İl Müdürlüğüyle ortaklaşa tertip edilen projeyle ilgili görüşlerini aktaran Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimizi geleceğe hazırlayabilmek adına birden çok alanda eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. İstihdama yönelik çalışmalarımızın alt yapısını hazırlıyoruz. Temel problemimizin işsizlikten ziyade mesleksizlik olduğu kanaatindeyim. Gençlerimizi meslek sahibi yapmalı en az bir alanda kendilerini yetiştirmelerini etkin ve yetkin olmalarını sağlamalı ve mesleki yönelimlerini doğru belirlemeleri hususunda yardımcı olmalıyız. İşte bu eğitimimizin temel amacı gençlerimizi mesleki anlamda doğru yönlendirmek ve iş arama süreçlerinde yardımcı olmaktır” dedi.
Eğitimlere katılmak isteyenler için Canik Belediyesi İş Kulübüne ve İŞKUR Samsun İl Müdürlüğüne başvurmaları yeterli oluyor.

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