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Canilik itirafı: Evlilik dışıydı, 20 günlük bebeğimi bahçeye gömdüm

07.10.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da 11 Eylül'de doğum yapan 26 yaşındaki Bilge Ç., bebeği 20 günlükken fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Öldükten sonra bebek için kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıkan Bilge Ç., emniyette verdiği ifadede bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiğini bebeğini emzirdiği sırada boğulduğunu ve daha sonra gömdüğünü söyledi. Bilge Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, bebeğin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanacak raporun ardından belirlenecek.

Canilik itirafı: Evlilik dışıydı, 20 günlük bebeğimi bahçeye gömdüm

Ordu'nun Altınordu ilçesi, dün akşam Karşıyaka Mahallesi 933'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 11 Eylül'de kız çocuk dünyaya getiren Bilge Ç., bebeğin rutin kontrollerinin yapılması için aile hekimliğine davet edildi. Davet sonrası Bilge Ç.'nin, polise giderek kayıp ihbarında bulunduğu tespit edildi. Çalışma başlatan ekipler, iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Bilge Ç., sorgusunda, bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçede arama yapan ekipler, 20 günlük olduğu değerlendirilen kız bebeğin cesedini buldu. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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EMZİRDİĞİ SIRADA BOĞULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bilge Ç.'nin, emniyetteki ifadesinde; evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğinin emzirdiği sırada boğulduğunu ve daha sonra bahçeye cansız bedenini gömdüğünü söylediği öğrenildi. Bilge Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan ablasına yardım ettiği şüphesiyle gözaltına alınan Bilge Ç.'nin kız kardeşi Beyza Ç., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bebeğin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanacak raporun ardından belirlenecek.

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(DHA)

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