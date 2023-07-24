Canım Kardeşim’in çocuk yıldızı Kahraman son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden biri olan Canım Kardeşim’in çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile dikkat çeken isimler arasında yer almıştı. 1973 yapımı Canım Kardeşim filminde Tarık Akan ve Halit Akçatepe ile başrolleri paylaşan çocuk oyuncu Kahraman Kıral’ın son halini görenler şaştı kaldı.

Filmde parasızlığa ragmen keyifli bir yaşam sürdüren bir ailenin küçük kardeşlerinin kan kanseri oldugunu öğrenmelerinin ardından yaşadıkları anlatılıyordu.

1972–76 yılları arasında çocuk oyuncu olarak on dört filmde rol alan Kahraman Kıral bu fimdeki oyunculuğu ile büyük beğeni toplamıştı.

Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan ünlü isim daha sonra sinemayı bıraktı.

1976'da sinemayı bırakan Kahraman Kıral daha sonra mobilya sektörüne girip ticarete atıldı.



