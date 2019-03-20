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"Canımıza zarar gelmediğine şükrediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:47 | Son Güncelleme

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki depremde yıkılan evlerde enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, vatandaşlar enkazda kalan eşyalarını güvenli yerlere taşıyor - Evi yıkılan Mustafa Erbil: - "Evimiz aynı zamanda atadan kalma. Dedemin babasından kalmış burası. Tabii sarsıntıyla korktuk. Eskiydi ama manevi değeri büyüktü. Canımıza zarar gelmediğine şükrediyoruz"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde Karahöyük Mahallesi'nde evleri hasar gören ve yıkılan vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için çalışıyor.

Görevliler depremde zarar gören evlerde hasar tespit çalışmasını sürdürürken, camilerden de "hasarlı evlere girmeyin" uyarı anonsu yapılıyor.

Karahöyük mahallesinde dedesi Mustafa Erbil'le (82) yaşamını sürdüren Mustafa Erbil (27) büyük bölümü yıkılan kerpiç evlerindeki eşyalarını dışarı çıkarmak için çabalıyor.

Sarsıntı olduğu sırada dışarıda bulunduklarını belirten Erbil, "Burada dedemle yaşıyorduk. Evimiz aynı zamanda atadan kalma. Dedemin babasından kalmış burası. Tabii sarsıntıyla korktuk. Eskiydi ama manevi değeri büyüktü. Evimiz kullanılamaz hale geldi. Yapılabilecek bir şey yok. Canımıza zarar gelmediğine şükrediyoruz." dedi.

Yıkıntıların arasından dedesi ve ninesinin fotoğraflarını çıkardıklarını anlatan Erbil, "Evden dedemin ve ninemin olduğu, dedemin babası, amcası ve dayısının bulunduğu fotoğrafları aldım. Dedem dışarıdaydı. Ona henüz üzülmesin diye söylemedik. Sadece ufak bir duvarın yıkıldığını söyledik. Akşam yanına gidince söyleyeceğiz. İster istemez üzülecek. Dedemin ve onun babasının hayatı burada geçmiş." diye konuştu.

- "İnsanlar sokaklara döküldü"

Mahalle sakinlerinden Semiha Koca (75) ise Acıpayam'a doktora gittikleri sırada arabadayken depremi hissettiklerini ve çok korktuğunu belirtti.

Arabadan inmek istemesine rağmen inemediğini anlatan Koca, "Araba devriliyor sandım. İnemedim araçtan. Eşime 'ne yapıyorsun, beni kurtar' diye bağırdım. Çok korktuk. İnsanlar sokaklara döküldü. Korkudan kimse içeriye giremiyor." ifadesini kullandı.

87 yaşındaki Şefika Dirier, dışarıya çöp dökmeye gittiği sırada depremin etkisiyle yere düştüğünü belirterek, "Komşumu çağırdım. Yanıma gelen olmadı. Sonra evin yandığını gördüm. Evlerin içerisine giremiyorum, korkudan. Daha sonra komşularım sağ olsun beni yerden kaldırdı. " dedi.

Keziban Akça da bahçede yürüdüğü sırada el arabalarının düştüğünü gördüğünü ve bunu çocukların yaptığını sandığını vurgulayarak, olayın şokunu henüz üzerinden atamadığını aktardı.

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