KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Türkiye sizin bildiğiniz ülkeler gibi değil. Biz çevremizdekileri ülkemizde misafir ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bizim bu topraklardan gidecek bir yerimiz yok. Biz bu topraklarda savaşırız, canımızı veririz ama bir karış toprağımızı vermeyiz, bunu herkes böyle bilsin." dedi.

Demiröz, Atatürk Spor Salonu'nda Cumhur İttifakı'nın Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'un proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Kırklareli'ndeki Cumhur İttifakı birlikteliğini gittiği her yerde anlatacağını söyledi.

Türkiye'nin bekası, istiklali ve istikbali için Cumhur İttifakı'nın önemini vurgulayan Demiröz, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunların ittifak ile bozulacağını ifade etti.

Türkiye üzerinde her zaman oyunlar oynanmak istendiğini aktaran Demiröz, "15 Temmuz'da bu millet, bu ittifakı kurdu. Emperyalist emeller, Türkiye'nin hiçbir zaman için büyük ve güçlü devlet olmasını istemediler. Türkiye bu fırsatı 2000 yılından sonra yakaladı. Çok dikkatli olmamamız lazım. Doğu ve Güneydoğu'da yaptıklarını görüyorsunuz." diye konuştu.