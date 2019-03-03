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"Canımızı veririz ama bir karış toprağımızı vermeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 18:49 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: - "Türkiye sizin bildiğiniz ülkeler gibi değil. Biz çevremizdekileri ülkemizde misafir ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bizim bu topraklardan gidecek bir yerimiz yok. Biz bu topraklarda savaşırız, canımızı veririz ama bir karış toprağımızı vermeyiz, bunu herkes böyle bilsin"

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Türkiye sizin bildiğiniz ülkeler gibi değil. Biz çevremizdekileri ülkemizde misafir ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bizim bu topraklardan gidecek bir yerimiz yok. Biz bu topraklarda savaşırız, canımızı veririz ama bir karış toprağımızı vermeyiz, bunu herkes böyle bilsin." dedi.

Demiröz, Atatürk Spor Salonu'nda Cumhur İttifakı'nın Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'un proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Kırklareli'ndeki Cumhur İttifakı birlikteliğini gittiği her yerde anlatacağını söyledi.

Türkiye'nin bekası, istiklali ve istikbali için Cumhur İttifakı'nın önemini vurgulayan Demiröz, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunların ittifak ile bozulacağını ifade etti.

Türkiye üzerinde her zaman oyunlar oynanmak istendiğini aktaran Demiröz, "15 Temmuz'da bu millet, bu ittifakı kurdu. Emperyalist emeller, Türkiye'nin hiçbir zaman için büyük ve güçlü devlet olmasını istemediler. Türkiye bu fırsatı 2000 yılından sonra yakaladı. Çok dikkatli olmamamız lazım. Doğu ve Güneydoğu'da yaptıklarını görüyorsunuz." diye konuştu.

Kendisinin de bir Kürt çocuğu olduğunu belirten Demiröz, canını bu ülke için her zaman seve seve vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Demiröz, hainlerin "Türk-Kürt" diye ayrım yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"PKK'nın hiçbir şekilde Kürt ile ilgili bir şeyi yok. İnanın Kürt ile bir derdi yok, o hainlerin kimler tarafından idare edildiği, kimler tarafından kaynak sağlandığı, kimler tarafından eğitildiği bugün herkes tarafından bilinmekte. PKK'yı, YPG'yi, PYD'yi, DEAŞ'ı kuranlar aynı kişilerdir. Aynı emperyalist emeller. Türkiye'nin Orta Doğu ile iletişimini kesecek ve büyük İsrail projesini hayata geçirmeyi tasarlamaktadırlar ama inşallah bu millet bunu gördü. Bu fırsatı onlara vermeyeceğiz. Türkiye'nin bir karış toprağını onlara vermeyeceğiz. Bizim hiç kimsenin bir toprağında gözümüz yok. Bizi rahat bırakın. Orta Doğu'da da Irak, Suriye'yi böldünüz, Afrika ülkelerini iflah ettirmediniz, Filistin'i paramparça ettiniz ama Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz. Türkiye sizin bildiğiniz ülkeler gibi değil. Biz çevremizdekileri ülkemizde misafir ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bizim topraklardan gidecek bir yerimiz yok. Biz bu topraklarda savaşırız, canımızı veririz ama bir karış toprağımızı vermeyiz, bunu herkes böyle bilsin."

CHP'yi eleştiren Demiröz, "Olayları görüyorsunuz. Kim kiminle beraber, kimin eli kimin cebinde. CHP, HDP'nin kuyruğuna yapışmış. Saadet Partisi de İYİ Parti de onlarla birlikte hareket ediyor ve milletimizden oy istiyorlar. Kardeşlerimiz, bunları anlatmama gerek yok, sizler her şeyi daha iyi görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Programda, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Cumhur İttifakı'nın Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut projelerini tanıttı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti cumhur ittifakı Derya Bulut

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