Canını dişine taktı! Penguen, katil balinalardan kaçıp turist botuna sığındı

Antarktika Gerlache Boğazı'ndaki bir grup katil balina, yalnız başına yüzen pengueni gözüne kestirdi. Tur teknesinin etrafında dönen katil balinalarla ve penguen arasında hızlı bir kovalamaca sürerken akıllı penguen av olmamak için metrelerce yüzdü.

BOTUN İÇİNDE ADETA POZ VERDİ

Bir süre botların etrafında tur atan penguen en sonunda birinin içine atlamaya karar verdi. Ancak ilk atlamada başarılı olamadı ancak ikinci atlamada hedefine ulaştı. Katil balinalardan kurtulan penguen, botun ortasında adeta poz verdi. Biraz gezdikten sonra, penguen tekneye veda etti ve buzlu suya geri döndü.

Tur teknesinde bulunan bir turist şunları söyledi: "Şahsen görmek çılgınlıktı. National Geographic bölümünü yerinde izlemek gibiydi. Penguenin kaçtığı için çok rahatladığını tahmin ediyorum.''

