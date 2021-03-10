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  4. Canını dişine taktı! Penguen, katil balinalardan kaçıp turist botuna sığındı

Canını dişine taktı! Penguen, katil balinalardan kaçıp turist botuna sığındı

10.03.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Zeki bir penguen, turistlerle dolu bir bota sığınarak aç katil balina sürüsüne yem olmaktan son anda kurtuldu. Adeta canını dişine katarak defalarca suya girip çıkan girip ve botun etrafında birkaç tur atan penguen, sanki poz veriyormuş gibi durmasıyla tebessüm oluşturdu.

Antarktika Gerlache Boğazı'ndaki bir grup katil balina, yalnız başına yüzen pengueni gözüne kestirdi. Tur teknesinin etrafında dönen katil balinalarla ve penguen arasında hızlı bir kovalamaca sürerken akıllı penguen av olmamak için metrelerce yüzdü.

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BOTUN İÇİNDE ADETA POZ VERDİ

Bir süre botların etrafında tur atan penguen en sonunda birinin içine atlamaya karar verdi. Ancak ilk atlamada başarılı olamadı ancak ikinci atlamada hedefine ulaştı. Katil balinalardan kurtulan penguen, botun ortasında adeta poz verdi. Biraz gezdikten sonra, penguen tekneye veda etti ve buzlu suya geri döndü.

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Tur teknesinde bulunan bir turist şunları söyledi: "Şahsen görmek çılgınlıktı. National Geographic bölümünü yerinde izlemek gibiydi. Penguenin kaçtığı için çok rahatladığını tahmin ediyorum.''

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