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Canını emanet ettiği sağlık görevlilerine bıçak çekti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 07:38 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - PENDİK'te sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan sürücü, kurtarılıp ambulansa alındıktan sonra sağlık görevlilerine bıçak çekti.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - PENDİK'te sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan sürücü, kurtarılıp ambulansa alındıktan sonra sağlık görevlilerine bıçak çekti. Ambulanstan inen sürücü, polis ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Batı Mahallesi Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Tuzla istikametine ilerleyen Arif Atalay, 22 HK 257 plakalı otomobilinin hâkimiyetini yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce trafik ışıklarına sonra da aydınlatma direğine çarpıp durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Arif Atalay'ı kurtararak sağlık ekiplerin teslim etti. Sağlık ekipleri Atalay'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada olay yerinden bir kilometre ileride iddiaya göre Atalay, sağlık görevlilerine bıçak çekip araçtan indi. Sağlık ekiplerinin haber vermesi üzerine polis ekipleri ve mahalle bekçileri Atalay'ı kısa sürede yakaladı. Sağlık görevlilerinin şikâyetçi olması üzerine gözaltına alınan Atalay, ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, itfaiye ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Belediye ekipleri de devrilen trafik ışıklarını kaldırarak yolun güvenliğini sağladı. Kaza ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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