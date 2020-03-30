HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Canını hiçe sayan polis memuru bedelini bıçaklanarak ödedi

Canını hiçe sayan polis memuru bedelini bıçaklanarak ödedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 01:30 | Son Güncelleme

Aksaray’da elinde bıçakla 5 katlı binanın teras katında intihar girişiminde bulunan genci kurtarmak isteyen polis memuru gencin atladığı sırada kolundan tutarak kurtardı. Atlamakta ısrarlı olan genç asılı kaldığı teras camında diğer elindeki bıçakla polis memurunu kolundan bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Tacin Mahallesi 1870 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın teras katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailevi problemleri olduğu öğrenilen Tolunay D. (24) girdiği bunalım sonucu oturdukları apartmanın teras katına çıkarak intihar etmek istedi.

Ailesi tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 5 katı apartmanın teras katında bulunan camına çıkarak elindeki bıçakla aşağıya atlamak isteyen gence olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

GENCİ KOLUNDAN YAKALAYARAK TUTTU

Genç ile bir süre sohbet ederek ikna etmeye çalışan polis ekipleri öte yandan diğer polis ekipleriyle paslaşarak gencin aşağıya atlama ihtimali üzerine bir alt kattaki camda güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri alt katın balkonunda beklerken uzun süre ikna olmayan genç camdan kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada gence çok yakın olan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde görevli polis memuru Muhammet Utku genci kolundan yakalayarak tuttu.

DİĞER ELİNDEKİ BIÇAKLA POLİSİ YARALADI

Polisin kolundan tutması ile camda asılı kalan genç aşağıya düşmekte ısrarcı olunca diğer elindeki bıçakla polis memurunun tuttuğu kolunu bıçakla yaraladı. Bu sırada alt kattaki polis memuru da camda asılı kalan genci aşağıya düşmemesi için ayaklarından yukarı doğru itti. Kolundan yara almasına rağmen genci aşağıya bırakmayarak tutup içeriye çekmeye çalışan polis memuru genci camdan içeriye çekerek kurtarmayı başardı. Tüm bu yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken gencin kurtarılarak içeri çekilmesinin ardından herkes rahat bir nefes aldı.

Genç ve bıçakladığı polis memuru olay yerinde bulunan 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit
İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldilerİstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler
Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifiKendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi
1/
Anahtar Kelimeler:
Aksaray intihar girişimi bıçaklama

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi

F.Terim taburcu oluyor iddiası. Kızından açıklama geldi!

F.Terim taburcu oluyor iddiası. Kızından açıklama geldi!

İtalya'da 756 can kaybı daha

İtalya'da 756 can kaybı daha

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Rusya: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik

Rusya: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Diğer Haberler
Fatih’teki bir iş hanında çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde can verdi

Korkunç yangın! Feci şekilde yanarak can verdi

Ticari taksilerde plaka uygulaması başladı

Ticari taksilerde plaka uygulaması başladı

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler! Emniyetten şok operasyon

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Granada'da okunan ezanı dinledi

Erdoğan Granada'da okunan ezanı dinledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı

Koronavirüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdı

Temas ettiği kişiler tek tek aranıyor! Meclis doktoru karantinaya alındı

Meclis doktoru karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.