Canını hiçe sayıp patlayan akım tellerine tekme attı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde patlayan elektrik tellerine tekme atan vatandaşın o anları saniye saniye kameralara yansıdı. Yoldan geçen başka bir vatandaş ise tellere tekme atan kişiyi uzaklaştırmaya çalıştı.

Olay, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, direklerden kopan elektrik telleri yerde bulundukları sırada yanarak patlamaya başladı. O sırada çevrede bulunan bir kişi, canını hiçe sayarak patlayan tellerini tekmeleyerek çekmeye çalıştı. O anları fark eden mahalle sakinleri patlayan akım tellerine tekme atan vatandaşı uyarmaya çalıştı. Hiçbir uyarıyı dikkate almayan şahıs, patlayan elektrik tellerini ayaklarıyla çekmeye devam etti.

Korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansırken, o anları fark eden başka bir vatandaş patlayan elektrik tellerine tekme atan kişiye müdahale ederek, şahsı tellerden uzaklaştırmaya çalıştı. Daha sonra bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gelerek, güvenlik önlemleri aldı. Alana gelerek akımı kesen ekipler, telleri onardıktan yerine eski yerine yerleştirdi.



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