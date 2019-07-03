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Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 12:25 | Son Güncelleme

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında vücudunda yaralar bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) yetkilileri, olay yerine gittiklerinde zifte bulanmış 3 aylık olduğu tahmin edilen bir köpek yavrusu ile karşılaştı.

Yapılan incelemede bölgedeki anız yangını sırasında mahsur kalıp yaralandığı ve kaçmaya çalışırken zift dolu bir bidona düştüğü tespit edilen köpek, derneğe getirilerek tedavi altına alındı. Vücudundaki zift temizlendikten sonra tedavisine başlanan ve "Ateş" adı verilen yavru, şefkat gösterecek yeni sahibini bekliyor.

Veteriner Esra Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anız yangınından kaçmaya çalışırken yaralanan ve bu sırada zifte düşen yaralı köpeğin tedavisini sürdürdüklerini söyledi.
Köpeği derneğe getirdikten sonra yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda ziftten arındırıldığını aktaran Taşkın, daha sonra yanık yaralarına müdahale etmeye başladıklarını ifade etti.
Taşkın, köpeğin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini dile getirerek, "Herkesin bildiği gibi anız yakmak yasak ama buna rağmen insanlarımız anız yakmaya devam ediyor. Bu konuda herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü anız yakarak sadece toprağa değil aynı zamanda kedi, köpek, kertenkele gibi doğa canlılarının da ölümüne sebep olabiliyorsunuz." diye konuştu.
Köpeğe 'Ateş' adını verdiklerini belirten Taşkın, tedavisini sürdürecekleri hayvanın yaşadığı travmayı en kısa sürede atlatabilmesi için şefkate bu nedenle de kendisini sahiplenecek bir hayvansevere ihtiyacı olduğunu söyledi. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep köpek

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