Canını zor kurtardı! Otomobili gözlerinin önünde alev alev yandı

Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi İhsaniye Caddesi’nde meydana geldi. Salim Dereli idaresindeki hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı.

CANINI ZOR KURTARDI

Dereli, aracı hemen durdurarak canını zor kurtardı.

Aracın yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ekiplerine bildirdi.

Alevler kısa sürede aracın her tarafını sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen hafif ticari araca yaklaşık yarım saat müdahale sonucu tamamen kontrol altına aldı.

ARACININ YANMASINI BÖYLE İZLEDİ

Salim Dereli aracının yanarak kül olmasını duygulu gözlerle izledi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (İHA)





