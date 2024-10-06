Caninin ailesi önceden uyarmış! Türkiye'yi ayağa kaldıran Semih Çelik canisinden "uzak durmasını" söylemişler

Vahşetin önüne geçilemedi, Türkiye öfkeli. Edirnekapı surlarında hafızalara kazınan bir cinayet işlendi. 19 yaşındaki Semih Çelik, yaşıtları İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'i yarım saat arayla öldürüp intihar etti. Çifte cinayetin perde arkasında yaşanan her detay kan dondurdu. Son olarak ortaya bir de aileler arasındaki 'uyarı' teması ortaya çıktı.

BÖYLE VAHŞET GÖRÜLMEDİ

Semih Çelik, cuma günü İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'in vücudunu paramparça etti. Genç kızın başını kesti, annesinin önüne attı. Annenin feryadı yürekleri dağladı. Cani genç hemen sonrasında surlardan atlayıp öldü. Bu olaydan yaklaşık yarım saat kadar önce ise Ayşenur Halil'i boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

CİNAYETİ TASARLAYIP ÇİZMİŞ

Semih Çelik'in evinde yapılan aramada cinayetin tasarısını karakalem olarak resmettiği ortaya çıktı.

1 YIL ÖNCEKİ VİDEO DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Çelik'in uzun süredir saplantılı olduğu İkbal Uzuner için 1 yıl önce çektiği videoda söyledikleri tüyler ürpertti. Kamera karşısında son derece sakin bir şekilde konuşan Çelik, Uzuner'e hitaben şunları söylüyordu:

"Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Bugün beni gördüğün gün oraya seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Ve bu yüzden bu insanın sen olması daha değerliydi. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Biliyorsun zaten oralarını! Bekledim. Apartmanın altında bekledim, takip ettim. Normalde normal bir gün yaşasaydın ölmüş olacaktın fakat tanrı o kadar fazla yardım etti ki, iyi ki olmadı böyle bir şey!"

GEÇMİŞİ OLAYLI

Semih Çelik'in UYAP'ta şüpheli olarak kaydının olmadığı belirlendi. Bununla birlikte Çelik hakkında 2022 ve 2023 yılında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi.

Caninin daha önce intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca son bir yılda toplam 6 kez hastane kaydı açıldığı belirlendi.

Bir süre kasaplık yapan Çelik'in son bir yıldır işsiz olduğu aktarıldı.

CANİNİN AİLESİ, GENÇ KIZIN AİLESİNİ UYARMIŞ

OdaTV'de yer alan iddiaya göre; Çelik ailesinin, Ayşenur Hilal’in ailesine Semih Çelik ile ilgili “Uzak durun” uyarısı yaptığı belirtildi. Hilal ailesinin ise “Sorun çözülür” diyerek şikayetçi olmadığı ifade edildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır