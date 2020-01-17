HABER
  4. Canınızın çektiği besinler vücudunuzdaki eksikliğin habercisi olabilir!

Canınızın çektiği besinler vücudunuzdaki eksikliğin habercisi olabilir!

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Bazen çikolata, bazen kahve, bazense tuzlu besinler tüketme ihtiyacı duymanızın nedeni vücudunuzdaki eksiklikten kaynaklanıyor olabilir. Bazı dönemler bazı besinleri nedensizce daha fazla tüketiriz. Herhangi bir besini normalden fazla tüketiyor olmanın nedenini anlatan Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Ömür Karamahmut, hangi yiyeceği canınız çekiyorsa vücudunuzda ne eksik olduğunu söyledi.

Canınızın çektiği besinler vücudunuzdaki eksikliğin habercisi olabilir!

Hepimiz canı bazen çikolatayı, bazen kahveyi, bazen tuzlu besinleri daha çok ister. Bazı dönemler bazı besinleri nedensiz yere daha fazla tüketiriz. Herhangi bir besini normalden fazla tüketiyor olmak aslında vücudumuzda bazı vitamin ve minerallerin eksikliğine işaret ediyor olabilir. Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Ömür Karamahmut anlattı.

Aşırı peynir yeme isteği; diyet yağ içeriğinin yeterli miktarda olmamasına işaret olabildiği gibi kalsiyum eksikliğinin de bir göstergesi olabilir.

Kırmızı eti fazla yeme, bunun en bilinen sebebi demir eksikliğidir. Kırmızı et aynı zamanda esansiyel bir vitamin olan b12'nin kaynağıdır. Yemediğiniz halde canınız kırmızı et tüketmek istiyorsa demir ve b12 suplementleri kullanılabilir.

Kimi zaman vücudumuz besinlerin dışında daha ilginç ögeleri tatmak ister. Çamur, toprak bunlara örnektir. Bu durum genelde hamilelerde ve çocuklarda görülür ve anemi ile ilişkilendirilir. Anemiye ise yetersiz demir, b12 ve folat eksikliği sebebiyet verir. Tatlı ve çikolatanın aşırı yenme isteği çeşitli nedenlerle ilişkilendirilebilir. Aşırı tatlı yemeği çinko, magnezyum ve krom eksikliği sebebiyle olabilir. Günlük krom suplementi tüketmek insülin seviyesini dengeler ve aşırı şeker yeme isteğini baskılar.

Çikolata yeme isteği, özellikle kadınlarda menstrual dönemde artar. Az kalorili diyetler veya uzun süreli açlık durumlarında da şeker ve çikolataya eğilim yatkındır. Fakat bunların dışında aşırı çikolata tüketimi magnezyum minerali eksikliğinin bir göstergesi olabilir. Magnezyum eksikliği uyku düzenini olumsuz yönde etkileyerek kişiyi yorgun hale getirir. Stres seviyesini artırır. Bu da şekere ve çikolataya eğilimi arttırır.

Yumurtanın beyazını tüketme isteği, sevmediğiniz halde daha fazla tüketme ihtiyacı duyuyorsanız bu biotin eksikliğine bir işaret olabilir. Biotin vücutta birçok fonksiyonu olan vitaminlerden biridir. Özellikle tırnak ve saç sağlığı açısından biotine ihtiyaç duyulur.

Aşırı çay ve kahve tüketim isteği, fosfor eksikliğinin bir göstergesi olabileceği gibi, sodyum ve demir eksikliğinden de kaynaklanabilir.

Normalden fazla alkol tüketimi ise potasyum, kalsiyum, gultamin eksikliklerinin bir sonucu olabilir. Aşırı meyve ve sebze tüketme isteği ise C vitamini eksikliğine işarettir.

Çok fazla yağlı ve kızartmalı ürünleri normalden fazla tüketmek ise vücudumuzda omega yağ asitlerinin eksiliğinin bir göstergesi olabilir.

Asitli ve karbonatlı içecekleri fazla tüketmek ise vücudumuzda kalsiyum eksikliği olduğunun bir işareti olabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Gazlı içeceklerin zararları saymakla bitmiyorGazlı içeceklerin zararları saymakla bitmiyor
Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden farklı olabilirKomşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden farklı olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Besin yemek vitamin mineral

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İdrar kaçırma tedavisinde mutlaka hekime başvurun!

Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden farklı olabilir

Karne sevinci kaygıya dönüşmesin!

Karne sevinci kaygıya dönüşmesin!

Grip ölümcül müdür? Gripte hangi ilaçlar etkilidir?

Grip olan çocuğa aspirin vermeyin

KOAH hastaları kirli havada nelere dikkat etmeli?

KOAH hastaları kirli havada nelere dikkat etmeli?

Dikkat çeken obezite araştırması!

Dikkat çeken obezite araştırması!

Grip öldürür mü? Grip ölümleri neden kaynaklanır?

Uzmanlar uyarıyor! Grip hangi durumda ölümcül oluyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.