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Çankakkale'de helikopterli denetimde sürücülere ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 12:33 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'de, jandarmanın havadan helikopter ile yaptığı trafik denetiminde 11 araç sürücüsüne 6 bin 191 TL ceza uygulandı.

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, jandarmanın havadan helikopter ile yaptığı trafik denetiminde 11 araç sürücüsüne 6 bin 191 TL ceza uygulandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Merkez-Kirazlı yol arama ve kontrol noktasında, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı Çekiçleraltı yol arama ve kontrol noktasında, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı, Çan-Çanakkale Devlet Karayolu yol arama ve kontrol noktasında, Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı, Umurbey İl yolu yol arama ve kontrol noktasında, havadan helikopter ile trafik denetimi yapıldı. Helikopter ile havadan denetimde, 'algılanan yakalanma riski duygusunun' sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi maksadıyla, 'sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, kask takmama, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme' ihlalleri yapan sürücüler tespit edildi. Denetimde 239 araç sorgulandı. 10 araç trafikten men edildi. 11 araç sürücüsüne 6 bin 191 TL para cezası kesildi. Jandarma, sürücüleri, mola vermenin önemini anlatarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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