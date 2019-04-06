Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen mazbatasını aldı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Daha çok çalışacağımın sözünü veriyorum." dedi.

Çankaya İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını almasının ardından Çankaya Yılmaz Güney Sahnesi'ne gelen Taşdelen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.

Taşdelen, Çankaya'da seçimlerde destan yazıldığını belirterek, "Çünkü biz 3 aylık kampanya yapmadık, 5 yıllık kampanya yaptık. Biz insana ulaştık, en yoksun mahallelerimizdeki insanlarımıza ulaştık. Biz el uzattık, onlar kollarını açtılar." diye konuştu.

Halka nutukla, sözle değil, hizmetle gidildiğinde bunun karşılığının alındığını ifade eden Taşdelen, belediye imkanlarını kullandırmadıklarını, sadece halka hizmet ettiklerini söyledi.

Taşdelen, "Eşimle ve çocuklarımla Çankaya'nın bütün sokaklarını gezdik. Nerede asfalt lazım, nerede bir lamba yanmıyor, nerede sokak hayvanları çok, hepsinin notunu eşim aldı. Ona da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın yüzde 51 oy aldığını kaydeden Taşdelen, mazbatasının geciktirilmeden verilmesini istedi.