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Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 15:51 | Son Güncelleme

Alper Taşdelen: - "Daha çok çalışacağımın sözünü veriyorum"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Daha çok çalışacağımın sözünü veriyorum." dedi.

Çankaya İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını almasının ardından Çankaya Yılmaz Güney Sahnesi'ne gelen Taşdelen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.

Taşdelen, Çankaya'da seçimlerde destan yazıldığını belirterek, "Çünkü biz 3 aylık kampanya yapmadık, 5 yıllık kampanya yaptık. Biz insana ulaştık, en yoksun mahallelerimizdeki insanlarımıza ulaştık. Biz el uzattık, onlar kollarını açtılar." diye konuştu.

Halka nutukla, sözle değil, hizmetle gidildiğinde bunun karşılığının alındığını ifade eden Taşdelen, belediye imkanlarını kullandırmadıklarını, sadece halka hizmet ettiklerini söyledi.

Taşdelen, "Eşimle ve çocuklarımla Çankaya'nın bütün sokaklarını gezdik. Nerede asfalt lazım, nerede bir lamba yanmıyor, nerede sokak hayvanları çok, hepsinin notunu eşim aldı. Ona da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın yüzde 51 oy aldığını kaydeden Taşdelen, mazbatasının geciktirilmeden verilmesini istedi.

Ekrem İmamoğlu'nun da seçimden galibiyetle çıktığını ileri süren Taşdelen, şunları söyledi:

"İstanbul'da sayıyorlar da sayıyorlar. Ne kadar sayarsanız sayın, Ekrem İmamoğlu'ndan başkası çıkmaz. Önce geçersiz oyları saydılar, şimdi bazı ilçelerde tümünü sayıyorlar. Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Ekrem Bey mazbatasını alıp Anıtkabir'i tekrar ziyaret ettiğinde de biz ev sahibi olarak orada binlerce kişiyle onu karşılıyor olacağız."

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen

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