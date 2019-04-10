Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den, Anıtkabir ziyareti

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ÇANKAYA Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni dönem meclis üyeleri ve partililer ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'e öğle saatlerinde gelen Başkan Alper Taşdelen'e, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, CHP İl Meclis Üyeleri ile yeni dönem meclis üyeleri ve partililer eşlik etti. Başkan Taşdelen, beraberindekiler ile Aslanlı Yoldan geçerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından da yine beraberindekiler ile birlikte saygı duruşunda bulundu.

Grup daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Taşdelen, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Çankaya'sında rekor bir oyla yeniden seçilen belediye başkanı olarak manevi huzurlarınızdayım. Ulusumuzun imar ve inşa edildiği Çankaya'da devrimlerinizin yolunda hiç durmadan ve yorulmadan çalışıyoruz. Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır; 'çalışkan olmak' sözünüz bizim için vazgeçilmez temel bir ilkedir. Bu ilkenin yol göstericiliğinde Cumhuriyetimizin geleceğe en iyi biçimde taşınması için izinizde yorulmaksızın yürüyoruz. Çankaya'nın emin ellerde olduğunu gönül rahatlığıyla dile getiriyor size olan sevgi, saygı, şükran ve minnetimizi bir kez daha sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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