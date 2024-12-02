Çankaya Belediyesi'nden Çerkes Derneği'ni ayağa kaldıran tahliye kararı! Yargıya gidilecek

Ankara Çerkes Derneği, 2013’te Yenimahalle Belediyesi’nin tahsis ettiği arazinin üzerine kendi imkanları ile yaptıdığı Yaşamkent Sosyal Tesisleri’nin pandemi sebebiyle aktif kullanılmadığı yılları da gerekçe gösterilerek Çankaya Belediyesi’nden tahsis süresinin uzatılması istendi.

ÖZEL'İN TALİMATI DA SORUNU ÇÖZMEDİ

Ankara Çerkes Derneği ile Çankaya Belediyesi arasında yaşanan tesis krizinin çözümü için Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ve Ankara Çerkes Derneği yöneticilerinden oluşan bir heyet geçtiğimiz ay CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret ederek sorunun çözümü için yardım istemişti.

Özgür Özel de Çerkes toplumunun temsilcilerine sorunun çözümü konusunda yardımcı olacaklarını söylemişti.

Dernek yönetimi, görüştükleri Belediye yetkililerinin “Herhangi bir sorun yok, söz konusu uzatma yapılacaktır” cevabı vermesine karşın tesisin tahsis süresinin uzatılmayıp tahliye kararı verildiğini belirtiyor.

BELEDİYEDEN DERNEĞE AĞIR SUÇLAMA

Tesis için tahliye kararı aldıran Çankaya Belediyesi, konuya dair bir açıklama yaprak Ankara Çerkes Derneği’ni suçladı.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bizzat katılarak çözüm aranan son toplantının da dernek yönetiminin Belediye Başkanı ve bürokratları tehdit noktasına varan konuşmaları sebebiyle dağıldığı ve herhangi bir ilerleme kaydedilemeyeceğinin anlaşıldığı iddia edilen açıklamada, “Konunun dernek faaliyeti değil, dernek içerisinde bir grubun ticari faaliyet yürütme çabası olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. Bu tarihten itibaren, zorunlu olarak yürütülmesi gereken işlemler Kaymakamlık tarafından yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Çankaya Belediyesinin herhangi bir toplum kesimine karşı özel ve negatif bir tutumunun olmadığı, tüm iş ve işlemlerin yasaların çizdiği sınır çerçevesinde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, iddia edildiğinin aksine söz konusu alanın herhangi bir başka dernek ya da sivil toplum kuruluşuna tahsisinin de planlanmadığını, tesisin Yaşamkent halkının müşterek ihtiyaçları doğrultusunda herkese hizmet edecek şekilde kullanılacağı belirtildi.

DERNEKTEN BELEDİYEYE YANIT

Ankara Çerkes Derneği de Çankaya Belediyesi’nin bu iddialarına yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.

“Çankaya Belediyesi, Çerkeslerin Kendi İmkanlarıyla Yaptığı Tesisine Zorla El Koyuyor” başlığı ile yapılan açıklamada, Çankaya Belediyesi sınırları içinde bulunan ve tüm Türkiye’deki Çerkeslerin maddi desteği ile yapılan Çerkes Derneği Yaşamkent Sosyal Tesisleri’nin 10 yıllık kira süresinin uzatılması talebine karşılık Çankaya Belediyesi tarafından tesisin boşaltılması amacıyla işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden olan 1961 yılından bu yana, dil, kimlik ve kültür çalışmalarına öncülük eden Çerkes Derneği’nin kendi imkanlarıyla inşa ettiği tesise Çankaya Belediyesi tarafından zorla el konulması asla kabul edilemez. Tesisin yapım aşamasından kira süresinin uzatılması amacıyla yapılan tüm görüşmelerde sorunun adil bir şekilde çözüleceği belirtilmesine rağmen Çankaya Belediyesi tarafından polis zoruyla tahliye işlemi başlatılması tüm Türkiye Çerkeslerinin büyük tepkisine yol açtı. Kafkas Dernekleri Federasyonu’na bağlı 60’ya yakın dernek ve onlarca sivil toplum örgütü de imzaladıkları bildiriyle Ankara Çerkes Derneği’nin yanında olduğunu belirtti.”

BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Dernekten yapılan açıklamada, “Çankaya Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla çelişen, kültürel emeğe ve kimliğe saygı duymayan, emsali olmayan bu uygulamanın sona erdirilmesi, gerçekleştirilmesi planlanan tahliye işleminin durdurulması için 2 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da Çerkes Derneği Yaşamkent Sosyal Tesisleri’nde yapılacak basın açıklamasına davet ediyoruz.” Çağrısı da yapıldı.

Öte yandan Ankara Çerkes Derneği yönetiminin tahliye kararının durdurulması için yargıya başvuracağı da öğrenildi.

Öte yandan Çerkes toplumu, #cerkesderneğinedokunma etiketi ile sosyal medya üzerinden de bir kampanya başlattı.