HABER

Çankaya belediyesi öğrencilerin yanında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 12:56 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak öğrencilerin yanında.

Çankaya belediyesi öğrencilerin yanında

Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak öğrencilerin yanında. Belediye, üniversite tercihi yapacak öğrencilere tercihlerini doğru yapabilmeleri konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.
Çankaya Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hizmet binasında bulunan Galeri Çankaya’da tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Varlık Lisesinden iki eğitim koordinatörü ve Karacan Akademi’den 4 rehber öğretmenden oluşan 6 uzman tarafından yürütülen ücretsiz danışmanlık hizmeti, 30 Temmuz’a kadar devam edecek.
ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan danışmanlık hizmeti, öğrencilere aldıkları puana göre en sağlıklı tercih listesini oluşturmalarında destek veriyor. Üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler, 0312- 458 89 00 / 1835 numaralı hat üzerinden randevu alarak hizmetten yararlanabiliyor. Randevu almadan gelen öğrencilere ise görüşme trafiği uygun olduğu ölçüde destek verilecek.

“Gençler için çalışmaya devam edeceğiz”
Gençlere yönelik hizmetlere önem verdiklerini ve gençlerin geleceğini belirleyen üniversite tercihlerinin önemli bir aşama olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, doğru tercih için ücretsiz danışmanlıktan dileyen her öğrencinin yararlanabileceğini söyledi. Üniversite yolunda tüm gençlere başarılar dileyen Taşdelen, 100. Yıl ve Zübeyde Hanım Çankaya Evlerinin yanı sıra Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezinde ders çalışabilecekleri kütüphane hizmeti verdiklerini kaydeden Taşdelen, Maltepe Park AVM olarak bilinen alanı büyük bir gençlik merkezi olarak inşa edeceklerini söyledi. Alper Taşdelen, “Gençler için yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına kuracağımız Gençlik Merkezimiz 24 saat yaşayan bir yer olacak. Merkezde, 24 saat açık bin kişilik kütüphanenin yanı sıra 4 sinema salonu, tiyatro sahnesi, meslek kursları atölyeleri, kafeteryalar, spor alanları, sanat atölyeleri yer alacak. Bizler genç nesiller için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Ziya Gökalp Caddesi’nde bulunan Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Galeri Çankaya salonunda verilen danışmanlık hizmeti, 30 Temmuz’a kadar hafta sonu da dahil her gün 10.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Çankaya belediyesi öğrencilerin yanında

Çankaya belediyesi öğrencilerin yanında

Çankaya belediyesi öğrencilerin yanında

İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldıİsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla dolduKörfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu
Sason'da suyunun şifalı olduğuna inanılan çeşmeye ziyaretçi akınıSason'da suyunun şifalı olduğuna inanılan çeşmeye ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı

O teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe

Trafik çilesi İstanbulluya pahalıya mal oluyor...

Trafik çilesi İstanbulluya pahalıya mal oluyor...

Son dakika: Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.