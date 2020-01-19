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  4. Çankaya Belediyesinden bin 3 hayvana yeni yuva

Çankaya Belediyesinden bin 3 hayvana yeni yuva

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 11:45 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılında bin 3 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu.Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılında bin 3 sokak hayvanını yeni evleriyle buluşturdu.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılında bin 3 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu.
Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılında bin 3 sokak hayvanını yeni evleriyle buluşturdu. Hayvan sahiplenilmesi konusunda “satın alma sahiplen” anlayışını yaygınlaştırmaya çalışan Çankaya Belediyesinin hayvanları sahiplendirme politikasının hayvanları barınaktan göndermek olmadığını ifade eden yetkililer, “Biz hayvanlarımız için en iyisini arıyoruz. Onlar sokaklarda yeterince travmaya maruz kalmış hayvanlar. İstiyoruz ki barınaktan sonraki hayatı gerçekten farklı olsun. Bunun için sahiplendirme yaparken de onlar için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Örneğin fazla hareketli bir köpeğimizi sahiplendireceğimiz zaman sahiplenecek kişinin bahçeli bir yerde oturuyor olmasını tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediğini dile getiren yetkililer, sokak hayvanları için en önemli ihtiyacın sevgi olduğunu belirtti. Sokak hayvanlarının popülasyonu konusunda kısırlaştırmaya da önem veren Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılında 2 bin 523 kısırlaştırma işlemi uyguladı. Merkez 73 bin 840 hayvana ise tedaviye yönelik işlem gerçekleştirdi.

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