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Çankaya Köşkü'nde Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 17:51 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.  (FOTOĞRAF)   

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

(FOTOĞRAF)

Çankaya Köşkü'nde Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı

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