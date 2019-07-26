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Çankaya Nüfus Müdürlüğü sınava girecek adaylar için açık olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılacak adaylardan nüfus cüzdanını kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenler için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık olacak

Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenler için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık olacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2019-KPSS ÖABT'nin 28 Temmuz Pazar günü yapılacağı hatırlatıldı.

Sınava girecek adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere, yanlarında sınava giriş belgesi ile iki fotoğraf getirmeleri şartıyla "geçici kimlik belgesi" verileceği kaydedilen açıklamada, Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğünün bu nedenle 28 Temmuz Pazar 07.00-10.00 saatlerinde açık tutulacağı ifade edildi.

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Ankara Valiliği Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS ÖABT

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