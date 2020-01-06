Çankaya şiddete karşı kadınların yanında

Çankaya Belediyesi şiddete uğrayan veya şiddete uğrama riski bulunan kadınlara desteğini 2019 yılında da sürdürdü.

Kadınlara sosyal, psikolojik, hukuki ve yasal hakları konusunda destek veren Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi yıl boyunca, 497 kadına telefonla ya da yüz yüze görüşerek danışmanlık hizmeti vermesinin yanı sıra, 26 kadının da sığınma evine yerleşmesine olanak sağladı.

Taşdelen: “Kadının yaşama hakkına, sosyal haklarına saygı duyuyor ve hizmetlerimizde öncelik veriyoruz”

Çankaya Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi, kadınlara güvenli bir çatı imkanı sunma görevini 2019 yılında da sürdürdü. Şiddete uğrayan veya uğrama riski bulunan kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki destek veren Belediye, yıl boyunca 497 kadına, telefonla ya da yüz yüze görüşerek, danışmanlık hizmeti verdi. Belediye, 26 kadının yanı sıra anneleriyle birlikte evden ayrılmak durumunda kalan 23 çocuğun da sığınma evinde barınmasını sağladı.

Çocuklara tam destek

Şiddet mağduru kadınların, sığınma evinde kaldıkları sürece tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra çocuklarının da gerek eğitim gerekse sağlık konularında tüm ihtiyaçları gideriliyor. Sığınma evi, anneleriyle birlikte burada kalan çocukların okul ve okul öncesi eğitimlerine de katkıda bulunuyor.