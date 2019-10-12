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Çankaya zabıtası görev başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, Çankayalıların sağlık ve huzuru için ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Çankaya zabıtası görev başında

Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, Çankayalıların sağlık ve huzuru için ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. 2019 yılı başı itibariyle toplam 18 bin 489 işlem yapan Çankaya Zabıtası, pazar yerinden kuaför salonlarına, kasaplardan fırınlara pek çok işletmeyi denetledi.
Çankaya Zabıtası görev başında. Çankaya Belediyesinin Zabıta ekipleri, gündüz nüfusunun ise iki buçuk milyonu bulan Çankaya’da denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi birçok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uygulayan Çankaya Zabıtası, iş yerlerinin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin, hizmet işletmelerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını da denetledi. Zabıta, sene başından bu yana 18 bin 489 işletmede denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığına tehdit oluşturacak unsurları denetleyen ve kurallara uymayanlara idari yaptırım uyguladı. Zabıta denetimlerde; 7 bin 640 iş yerine uygunluk, 5 bin 850 iş yerine ihtar, 4 bin 55 iş yerine idari yaptırım tutanağı, 944 iş yerine durum tespit tutanağı düzenledi.
Halk sağlığı öncelik alınarak ekiplerin 7/24 hizmet verdiği Zabıta, pazar yeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, berber ve kuaför, oto galeri işletmeleri ile sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat alanında faaliyet gösteren işletmeleri denetliyor. 9 aylık denetimlerde 1037 seyyara müdahale eden Çankaya Zabıtası, yasa dışı faaliyetlere son verdi. Çankayalıların gürültü, zamansız inşaat faaliyeti, sokak hayvanı gibi 11 bin 865 şikayetini değerlendirerek gereken hususlarda belediyenin ilgili birimlerine bildirerek çözüme kavuşturdu. Esnafın eksiklerini gidermelerine yönelik iyi niyetli tutum gösteren Çankaya Belediyesi Zabıtası, denetim öncesi bildirimde bulunarak eksiklerin giderilmesi konusunda da yardımcı oluyor.
Çankaya Belediyesi Zabıtasına, talep ve şikayetlerle ilgili bildirimde bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan ulaşabilir.

Çankaya zabıtası görev başında

Çankaya zabıtası görev başında

Çankaya zabıtası görev başında

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