HABER

Çankaya’da Baharevlerinin sayısı artacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesinin yaşlı nüfusa yönelik sosyal imkanlar sunduğu Baharevleri, sene başından bu yana 30 bin 625 vatandaşı ağırladı.

Çankaya’da Baharevlerinin sayısı artacak

Çankaya Belediyesinin yaşlı nüfusa yönelik sosyal imkanlar sunduğu Baharevleri, sene başından bu yana 30 bin 625 vatandaşı ağırladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni dönemde 5 Baharevi daha açacaklarını açıkladı.
İlk döneminde Baharevi sayısını 7’ye çıkaran Çankaya Belediyesi, Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent, 100. Yıl ve Esat Baharevlerinde özel günlerden gündelik konular ve sağlıkla ilgili seminerlere, konser ve gezilerden film gösterimlerine, pek çok etkinlikle vatandaşları buluşturdu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni dönemde 5 Baharevi daha açacaklarını açıkladı.
Çankaya Belediyesine ait, Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent,100. Yıl ve Esat semtlerinde hizmet verdiği Baharevleri, yaşlı nüfusu akranlarıyla bir araya getiriyor. Birbirleriyle sohbet edip hoşça vakit geçirebilme imkanı bulan vatandaşlar, Baharevleri’nin kendileri için ikinci bahar anlamını taşıdığını belirtiyor. Kültür, sanat ve farkındalık amaçlı çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Baharevlerinde, konusunda uzman kişiler tarafından kişisel gelişim ve sağlık konularına ilişkin eğitim ve seminerler ile güncel olaylara ilişkin farkındalık toplantıları yapılıyor. Geçen yıla göre daha fazla ilgi gören Baharevleri sene başından bu yana 30 bin 625 vatandaşı konuk etti.
5 yeni Baharevinde ikinci bahar
Yaşlı vatandaşların akranlarıyla vakit geçirmelerine olanak sağlayan Baharevleri’nin yoğun talep gördüğünü ve yılda 65 bin kişiden fazla vatandaşı konuk ettiklerini belirten Taşdelen, “Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent,100. Yıl ve Esat semtlerinde hizmet verdiğimiz Baharevlerine yeni dönemde 5 Baharevi daha ekleyeceğiz. Yaşlı nüfusu akranlarıyla bir araya getirdiğimiz, kültür, sanat ve farkındalık amaçlı etkinliklerin yanı sıra kişisel gelişim ve sağlık konularına ilişkin eğitim ve seminer olanakları sunduğumuz Baharevlerini, Bahçelievler, Seyranbağları, Karapınar, Ata ve Kırkkonaklar’da açacağız” diye konuştu.
Çankaya Belediyesi Baharevleri, birinci basamak hemşirelik hizmetleri, fiziksel egzersiz ve dans dersleri, satranç, tavla gibi aktivitelerden yararlanma imkanı da sunuyor. Alzheimer, demans, geriatri, hipertansiyon, diyabet gibi sağlık konularında seminerlere de ev sahipliği yapan Baharevlerinde her yıl Dünya Sağlık Günü dolayısıyla ölçümler ve taramalar da yapılıyor.
Çankaya Belediyesi bünyesine bağlı olarak hizmet veren sosyal mekanlar en çok, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Kasım ve Aralık aylarında ilgi görüyor.

Çankaya’da Baharevlerinin sayısı artacak

Çankaya’da Baharevlerinin sayısı artacak

Çankaya’da Baharevlerinin sayısı artacak

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Kedi evine dönüştürülen karavan, siteyi karıştırdıKedi evine dönüştürülen karavan, siteyi karıştırdı
Lisinia'da güller açtı, ziyaretçiler akın ettiLisinia'da güller açtı, ziyaretçiler akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.