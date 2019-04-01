HABER

Çankaya'da, CHP'li Alper Taşdelen yeniden seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 03:22 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya İlçesi'nde, resmi olmayan sonuçlarına göre mevcut belediye başkanı CHP'li Alper Taşdelen, ikinci kez seçildi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya İlçesi'nde, resmi olmayan sonuçlarına göre mevcut belediye başkanı CHP'li Alper Taşdelen, ikinci kez seçildi.

Çankaya'da ikinci kez seçimi kazanan Taşdelen, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.

ALPER TAŞDELEN KİMDİR?

1974 yılında Ankara'da dünyaya gelen Alper Taşdelen, CHP'de çeşitli birimlerde görev yaptı. Bir süre gazetecilik yapan Alper Taşdelen, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak yüzde 65 oyla Çankaya Belediye Başkanı seçildi. Dış politika, siyaset ve yerel yönetimler alanlarında gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan Alper Taşdelen, evli ve 2 çocuk babası.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Mersin’de seçimin galibi CHP Adayı Vahap Seçer olduMersin’de seçimin galibi CHP Adayı Vahap Seçer oldu
Bursa'da AK Parti'liler seçim sonuçlarını coşkuyla kutluyorBursa'da AK Parti'liler seçim sonuçlarını coşkuyla kutluyor

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ilk açıklama

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.