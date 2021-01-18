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Çankaya’da karla mücadele

18.01.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Çankaya Belediyesi hava sıcaklığının eksi 7’ye kadar düştüğü Pazar gecesi kar ve buzlanmayla mücadele etti.

Çankaya Belediyesi hava sıcaklığının eksi 7’ye kadar düştüğü Pazar gecesi kar ve buzlanmayla mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar çalışma yapan gece ekiplerinin yerini 460 kişiden oluşan yeni ekipler aldı.
Çankaya Belediyesi karla mücadeleye pazarı pazartesiye bağlayan gecenin ilk saatlerinde başladı. Sabaha kadar ilçenin özellikle yüksek kesimlerinde çalışmalarında yoğunlaştıran belediye ekipleri, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için görev başındaydı. Kar kürüme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, günün ilk ışıklarıyla birlikte merdiven ve kaldırım temizlik çalışmalarını yürüttü.
Çankaya’da 124 mahallede çalışmalarını sürdüren 52 araç ve 460 personel gün boyu karla ve buzlanmayla mücadele çalışmalarını sürdürecek. Çankaya Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri de anında karşılıyor.

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