Çankaya’da karla mücadele başladı

Çankaya Belediyesi beklenen kar yağışıyla birlikte karla mücadeleye başladı. Belediye, kar yağışında oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için tüm birimleriyle çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çankaya Belediyesi, beklenen kar yağışıyla birlikte Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere 620 personel ve 51 araçlık filosuyla karla mücadeleye başladı.

Türkiye’nin en büyük ilçesi Çankaya sınırlarında yer alan 123 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme araçları ve solüsyon araçları ile karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Gece gündüz çalışma

Gündüz saatlerinde özellikle eğimli bölgelerdeki merdivenli yollar, tretuvar ve yaya yollarında solüsyonla buz çözme çalışması gerçekleştirmeye başlayan ekipler, soğuk havanın etkisiyle geceleri oluşabilecek buzlanmaya karşı 40 araç ve 75 personelle yolları bir bir temizleyecek.

Buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon

Soğuk havayla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlemlerini alan Çankaya Belediyesi karla mücadele çalışmalarında alüminyum silikat katkılı fırınlanmış 5 bin 800 ton tuz ile 160 bin ton solüsyon kullanacak. Solüsyon püskürtme makineli 40 kişilik ekip de merdivenli yolları temizleyecek.