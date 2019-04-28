Çankaya’da madde bağımlılığına karşı seferberlik

Çankaya Belediyesi, gençlerin madde bağımlılığı riskine karşı ebeveynlere uyarıcı ve bilgilendirici eğitimler düzenliyor.

Günümüzde yaygınlaşması daha da tehlikeli hale gelen madde bağımlılığı hakkında bilinmesi gerekenler, eğitime katılan Boztepe Mahallesi sakinlerine anlatıldı. Çocukların ve gençlerin eğitimi konusunda her desteği veren Çankaya Belediyesi, onları olası risklere karşı korumaya yönelik eğitimler düzenliyor. Aileleri madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirmeyi amaçlayan eğitimlerin konuğu bu kez Boztepe Mahallesi’nde oturan ebeveynler oldu. Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezinde gerçekleşen eğitime katılan 55 kişilik grup merak ettikleri sorularına da cevap buldu. Belediye bünyesinde görev yapan sosyal hizmet uzmanları tarafından verilen eğitimde, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin hazırladığı “Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Ebeveynlerin Bilmesi Gereken 10 Soru ve Yanıtı” isimli eğitim modülü ile kullanıldı.

İnteraktif olarak gerçekleşen eğitimde, bağımlılığın nedenleri, belirtileri, sorunun önlenmesi için ailelerin kazanması gereken beceriler gibi başlıklar yer aldı. Çocuklarının davranışlarında fark ettikleri değişikliklere karşı, nasıl hareket etmeleri gerektiği yönünde bilgilendirilen ebeveynler, kendi çocuklarında dikkat çeken davranışlar hakkında sorular sordular. Ebeveynler en çok, “Kullandığını nasıl anlarım, arkadaşlarından şüphelenirsem şikayet etmeli miyim, bu konulardan bahsedersem sorun olur mu?” benzeri sorular yöneltti. Karşılıklı diyalogla gerçekleşen eğitimde, farklı mahallelerden katılımcılarla devam edecek. Belediye tarafından ebeveynlere yönelik eğitimler sürerken, beraberlerinde getirdikleri küçük çocukları için de öğretmenler eşliğinde oynayabilecekleri oyun alanları oluşturdu.



PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti