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Çankaya’da "Satranç" Zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Çankaya Evleri Çocuk Satranç Turnuvası, 220 öğrencinin katılımıyla 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak.Çankaya’da "Satranç" heyecanı, 13-14 Nisan günlerinde Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda ikincisi düzenlenecek Çankaya Evleri Çocuk Satranç Turnuvası’yla başlıyor.

Çankaya Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Çankaya Evleri Çocuk Satranç Turnuvası, 220 öğrencinin katılımıyla 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak.
Çankaya’da "Satranç" heyecanı, 13-14 Nisan günlerinde Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda ikincisi düzenlenecek Çankaya Evleri Çocuk Satranç Turnuvası’yla başlıyor. 2 gün sürecek ve Çankaya’nın dört bir yanındaki Çankaya Evleri’ndeki kurslarda eğitim alan 220 öğrencinin yarışacağı turnuvada, Türkiye Satranç Federasyonu’nun hakemleri de görev alacak.
Bol ödüllü turnuvada 3 ayrı yaş grubunda birincilere tablet, ikincilere satranç takımı ve üçüncülere ise kulaklık hediye edilecek. Turnuva pazar günü 18:00’de düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

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