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Çankayalı gençler Gripin’le coştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesinin düzenlediği 2019 konser dizilerinin ilki pop rock grubu Gripin ile başladı.

Çankayalı gençler Gripin’le coştu

Çankaya Belediyesinin düzenlediği 2019 konser dizilerinin ilki pop rock grubu Gripin ile başladı. MEB Şura Salonu’nda gerçekleşen konseri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de vatandaşlarla birlikte izledi.
Çankaya Belediyesinin ücretsiz düzenlediği konser dizilerinin ilki pop rock grubu Gripin’in sahne almasıyla başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in de katıldığı ve MEB Şura Salonunda gerçekleşen konsere gençler yoğun ilgi gösterdi.
Müzik kariyerlerinde 20 seneyi geride bırakan Gripin grubu "Sen Gidiyorsun", "Böyle Kahpedir Dünya", "Aşk Nereden Nereye", "Durma Yağmur Durma", "Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar", "Gidenin Dostu Olmaz", "Beni Boş Yere Yorma", "Vazgeçtim Ben Bugün" gibi hit olmuş parçalarını konsere gelen dinleyicilerle birlikte söyledi.
Konseri gençlerle birlikte izleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, grup üyeleri adına solist Birol Namoğlu’na çiçek takdim etti. Milli bayramlarda düzenledikleri konserler gibi farklı zamanlarda düzenlenen konserleri de meydanlara taşıyacaklarını söyledi. Taşdelen, Gripin grubundan ‘Sen Gidiyorsun’ parçasını tekrar söylemeleri isteğinde bulunması üzerine Grup, parçayı tekrar seslendirdi.
Ankaralı seyircilerle kendilerini buluşturduğu için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür eden Gripin grubu üyesi Birol Namoğlu, Çankaya gibi aydınlık bir ilçede bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Taşdelen’in ricasını kırmayan Gripin ’Sen Gidiyorsun’ parçasını tekrar seslendirdi.

Çankayalı gençler Gripin’le coştu

Çankayalı gençler Gripin’le coştu

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