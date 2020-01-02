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  4. Çankaya’nın dev gençlik merkezinde çalışmalar başladı

Çankaya’nın dev gençlik merkezinde çalışmalar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ikinci dönem en önemli projelerinden biri olan ve 22 bin 600 metrekarelik alanı kapsayan Maltepe’deki 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nin inşaat çalışmaları başladı.19 Mayıs Gençlik Merkezi, 1000 kişilik 7 gün 24 saat açık kütüphanesi, bilim, kültür, sanat, edebiyat, yabancı dil, spor, teknoloji, iletişim, üretim, istihdam gibi çok çeşitli alanlarda gençlere hizmet verecek.Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yeni dönemdeki en önemli projelerinden biri olan ve 22 bin 600 metrekarelik alanıyla gençlere yönelik en büyük yatırımlardan biri olan Maltepe’deki 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nin inşaat çalışmaları başladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ikinci dönem en önemli projelerinden biri olan ve 22 bin 600 metrekarelik alanı kapsayan Maltepe’deki 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nin inşaat çalışmaları başladı.
19 Mayıs Gençlik Merkezi, 1000 kişilik 7 gün 24 saat açık kütüphanesi, bilim, kültür, sanat, edebiyat, yabancı dil, spor, teknoloji, iletişim, üretim, istihdam gibi çok çeşitli alanlarda gençlere hizmet verecek.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yeni dönemdeki en önemli projelerinden biri olan ve 22 bin 600 metrekarelik alanıyla gençlere yönelik en büyük yatırımlardan biri olan Maltepe’deki 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nin inşaat çalışmaları başladı. 19 Mayıs Gençlik Merkezi, 1000 kişilik 7 gün 24 saat açık kütüphanesi, bilim, kültür, sanat, edebiyat, yabancı dil, spor, teknoloji, iletişim, üretim, istihdam gibi çok çeşitli alanlarda gençlere hizmet verecek.
Önümüzdeki yıl hizmete girmesi planlanan gençlik merkezi ile ilgili bilgiler yeren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankaralı gençler için gençlere tam donanımlı bir tesisi hizmete açacaklarını söyledi. Gençlerin özellikle eğitim, kültür ve sanat mekanı ihtiyacına cevap verecek merkezde 1000 kişilik dev bir kütüphanenin bulunacağını kaydeden Taşdelen "İkinci dönemde en önemli projelerimizden biri olan 19 Mayıs Gençlik Merkezi; bilim, kültür, sanat, edebiyat, yabancı dil, spor, teknoloji, iletişim, üretim, istihdam gibi çok çeşitli alan çalışmaları ile Türkiye’deki gençlik çalışmalarının da merkezi olacak. 22 bin 600 metrekarelik alanda ülkemize örnek bir gençlik merkezi kuruyoruz” açıklamalarında bulundu. Taşdelen, “İlk dönem olduğu gibi bu dönemde de temel ilkeler çerçevesinde hareket ederek halkımıza hizmet edeceğiz, Çankayamıza yeni eserler kazandıracağız” dedi.

Ücretsiz hizmetler
Belediyelerin AVM yapmaması, işletmemesi gerektiğini ifade eden Taşdelen şöyle devam etti:
“Maltepe’deki AVM’yi gençlik merkezine dönüştürüyoruz. Gençler bizim umudumuz, gençler bizlerin ümidi. Gençler için yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına kuracağımız Gençlik Merkezimiz 24 saat yaşayan bir yer olacak. Merkezde 24 saat açık bin kişilik kütüphanenin yanı sıra 4 sinema salonu, tiyatro sahnesi, meslek kursları atölyeleri, kafeteryalar, spor alanları, sanat atölyeleri yer alacak. Bizler genç nesiller için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.
Genç arkadaşlarımıza yönelik meslek edindirme kurslarıyla istihdam edilmelerine olanak sağlayacağız. Merkez, gençlerin kendini ifade edeceği ve geleceklerini inşa edecekleri profesyonel destek sunulacak bir alan olacak. İnternet hizmeti de kesintisiz ve ücretsiz olarak verilecek. Merkezimizde kurulacak diş ünitesinde de doktorlarımız ücretsiz hizmet verecek.”

Genç kafe istihdam fırsatı sunacak
100’er kişilik 4 sinema salonu, 250 kişi kapasiteli tiyatro sahnesi, 24 saat açık 1000 kişilik kütüphane, üniversite sınavına hazırlanan gençlere ve tüm gençliğe rehberlik hizmeti verecek Kariyer Merkezi bulunacak. Ayrıca bünyesinde gençlerin yarı zamanlı çalışarak istihdam edileceği Genç Kafe’nin yanı sıra seramik üretim, spor, sanat, dil, edebiyat, basın yayın, teknoloji alanlarında atölye çalışmaları da yer alacak.
Gençlerle, alanları bilen üniversite toplulukları ve danışman hocalarla birlikte organize edilecek atölye çalışmaları birçok alanı kapsayacak. Sinema, tiyatro, edebiyat, müzik, resim, seramik, yabancı dil alanlarına ilave olarak spor alanlarında satranç, go, bilardo, masa tenisi, dart, parkur, e-spor gibi birçok alanda faaliyetler yürütülecek. Bu alanlar ayrıca eğitim faaliyetleri ve turnuvalara dönük çalışmaları da kapsayacak.
Genç kart uygulaması da hayata geçecek
Genç Kart uygulaması da bu merkezle birlikte yaşama geçecek. Gençler, Merkez’deki hizmetlerden Genç Kartla ücretsiz ve düşük bedellerle faydalanacak. Kafedeki fiyatlar da bütçelerine uygun olacak. Genç Kart ayrıca gençlere kitap, kırtasiye, market, dil ve eğitim kursları gibi birçok alanda indirimler sunacak.
Projelerle uluslararası vizyon
50’nin üzerinde bağımsız bölüme sahip olacak Merkezde; gençliğin ulusal, uluslararası gençlik örgütleriyle temasını sağlayacak, öğrenci değişim programına dair çalışmalar yürütülecek ofisin yanında, projelendirme ve girişimcilik ofisi de yer alacak. Proje ve girişimcilik ofisinde, verilecek eğitimlerin yanında farklı fikir ve projelerin geliştirilerek patentinin alınması, Avrupa Birliği, KOSGEB gibi hibe ve destek programlarına dönüşmesi sağlanarak kişisel gelişim ve istihdama olanak sağlanmış olacak.

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