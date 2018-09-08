HABER

Çankaya'nın ilk kapalı yüzme havuzu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 22:55 | Son Güncelleme

Başkentte, Çankaya Belediyesince yapımı tamamlanan ve 2 bin 692 metrekarelik alana inşa edilen Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu törenle hizmete girdi

Çankaya Belediyesince yapımı tamamlanan ve 2 bin 692 metrekarelik alana inşa edilen Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu törenle hizmete açıldı.

Çankaya Birlik Mahallesi'ndeki Erdal İnönü Parkı'nın yanına inşa edilen yüzme havuzunun açılış törenine, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende bir konuşma yapan Taşdelen, Çankaya'nın ilk kapalı yüzme havuzunu açmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, gelecek ay da kapalı buz pateni salonunun hizmete gireceğini ve bu salona da eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in isminin verileceğini söyledi.

Alper Taşdelen, yüzme havuzunun tüm vatandaşlara açık olduğunu belirterek, "İlkokul çağındaki çocuklarımızın beden eğitimi derslerini mümkün olduğunca bizim yüzme havuzlarımızda yapmalarını istiyoruz. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı ile ilk görüşmemizi yaptık. Çocuklarımızı okullardan alıp bu havuza getireceğiz." diye konuştu.

İnşa edilen yeni havuza Erdal İnönü'nün isminin verilmesine değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise "Erdal Bey'in adının burada bir havuzda yaşatılması beni çok mutlu etti. Erdal Bey ile birlikte çalıştık. O süreç içerisinde bir bilim insanının ne kadar kararlı olabileceğini gördük ve olaylar karşısındaki çelik iradesiyle müthiş bir politik bilince sahipti." dedi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök de "Sayın Başkan, bütün öğrencilerin beden eğitimi derslerinde havuzdan faydalanmalarını arzu etti. Aynı zamanda Erdal İnönü'de burada daha güzel anılabilir. Çünkü havuz problemleri fiziğin en önemli alanlarındandır. Bir yandan yüzmeyi, bir yandan havuz problemi çözmeyi öğrenirler." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından su balesi ekibinin gösterisi izleyenlerden beğeni topladı.

PARTNERDağlar evleri yuttu! Korkunç karelerDağlar evleri yuttu! Korkunç kareler
İstanbul'da yağmur//Ek fotoğraflarlaİstanbul'da yağmur//Ek fotoğraflarla
Antalya'da 'İklim İçin Ses Ver' etkinliğiAntalya'da 'İklim İçin Ses Ver' etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu TBMM Başkan Vekili Levent Gök

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Can pazarı! Feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Can pazarı! Feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Samsun'da şoförü uyuyan kamyonun çarptığı yaya öldü; kaza anı kemeraya yansıdı

Samsun'da şoförü uyuyan kamyonun çarptığı yaya öldü; kaza anı kemeraya yansıdı

Bursa'da kar maskeli hırsız gelin arabasıyla gelip kalaşnikofla kuyumcuyu soymaya çalıştı!

Bursa'da kar maskeli hırsız gelin arabasıyla gelip kalaşnikofla kuyumcuyu soymaya çalıştı!

Yakalanan terörist, PKK'nın yeni planını itiraf etti

Yakalanan terörist, PKK'nın yeni planını itiraf etti

AYGAD'da yeni dönem! Ahmet Işıkdağ Genel Başkanlığa seçildi

AYGAD'da yeni dönem! Ahmet Işıkdağ Genel Başkanlığa seçildi

Ankara'nın göbeğindeki gizli yapı gün yüzüne çıkarılıyor

Ankara'nın göbeğindeki gizli yapı gün yüzüne çıkarılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.