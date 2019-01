Çankaya’ya Hyde Park, Central Park büyüklüğünde yeni bir kent parkı kazandırılıyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeni dönem projelerini açıklıyor. İkinci döneminde yoğunluğu prestij projelerine vereceğini açıklayan Alper Taşdelen, 21. Yüzyılın Kent Prestij Projelerini Çankayamıza, Ankaramıza kazandıracağız” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yeniden Çankaya’da aday gösterilen Alper Taşdelen Bademlidere Kent Parkı Projesi hakkında şunları dile getirdi:

"Büyük bir heyecan, tarihi bir sorumluluk ve önemli işler başarmanın kararlılığıyla geride sadece bir 5 yıl bırakmadık. Ülkemizde örnek olacak, Çankayamızın her bölgesinde parlayan eserler inşa ederek, en büyük yatırım programını yaşama geçirdik, ülkemize bir belediyecilik modeli sunduk.

Şimdi Çankaya yeni bir bahara hazırlanıyor. Bugüne kadar Çankayamıza kazandırdığımız eserlere yenilerini, daha iyilerini kazandıracağız. Çünkü bizim anlayışımız her zaman en iyiyi, en güzelini halka sunmaktır.

Geçtiğimiz 5 yılda katılımcılık, birlikte yönetim, ortaklaşa karar almada örnek modeller ortaya çıkardık. Çok önemli kararları halkımızla birlikte aldık ve her bölgede düzenli toplantılarla Çankayamızın gündemini, sorunlarını ve çözümlerini konuştuk. Türkiye’nin en büyük ilçesinde demokrasi modeli inşa ettik.

Şimdi geride bıraktığımız başarı dolu 5 yılın birikimi, enerjisi ve bilgisiyle yeni döneme giriyoruz. Bu dönemde 21. Yüzyıla, Cumhuriyetimizin başkentine yaraşır eserler inşa edeceğiz.

Biz “Belediyecilik sosyal demokratların ve Atatürkçülerin işidir” diye temel bir iddia ortaya koyduk. Çünkü Atatürkçüler ve sosyal demokratlar kentleri ranta açmaz, kentleri yeniden inşa eder. Kentlerdeki yeşil dokuyu yok etmez; çeşitlendirir, güçlendirir, geliştirir.

Çankaya Belediyesi olarak 5 yılda hem kapladığı alan hem de içerdiği özelliklerle 71 yeni park yaptık ve katılımcılık anlayışı ile inşa ettiğimiz Yaşar Kemal Kemal Parkı ödül kazandı. 132 parkımızı baştan aşağı yeniledik. En değerli arsalarımızı halkımızın kullanımına sunduk. Park alanlarını ranta açmadık, halkın olanı, halkın malını halkın kullanımına sunduk.

Biz; şehirlerimizin, ilçelerimizin en temel sorunlarını çok iyi bilen, bilimsel çerçevede çözümler üreten bir anlayışla hareket ediyoruz. Kentlerimizin betona mahkum edildiği bir ortamda, vatandaşların nefes alacağı alanlar, parklar, ormanlar inşa etmek temel bir sorumluluk halini almıştır. İşte bu çerçevede Atatürk Orman Çiftliği gibi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi emekle yeni bir Kent Parkı inşa edeceğiz. Bademlidere’de örnek bir projeyi yaşama geçiriyoruz.

Bademlidere Kent Parkı Projesi ülkemizde örnek olacak özelliklerle inşa edilecek. Her metrekaresi ile yeşilin, doğanın bütün güzelliklerini içerecek. Sadece Ankara’da değil ülkemin her köşesinde vatandaşlarımızın gelip göreceği, mutlu olacağı bir kent parkı olacak.

Dünya’nın en büyük kent parklarından birini başkentimize ve Çankayamıza kazandıracağız. Amsterdam, Voldenpark; Moskova, Bitsevsky Park; New York, Central Park; Melbourne, Flagstaff Gardens; Londra, Hyde Park gibi kenti simgeleyen bir parkı halkımızın hizmetine sunacağız.

Bademlidere projesinin amacı

Ankaramızın ve Çankayamızın yeşil alan ihtiyacını karşılamak üzere, Bademlidere Mahallesinde yer alan yaklaşık 750 bin m büyüklüğündeki alanı; kendine yeten, bakım maliyetleri düşük, ekolojik döngüleri gözeten; yağmur suyu kullanımını sağlayan, ekolojik binalar barındıran, alternatif enerji kaynakları tesis eden, mevcut bitki ve hayvan habitatının korunmasını içeren sistemlere sahip yeşil alana dönüştüreceğiz.

Yağmur sularının toprakta kalması, hızla buharlaşıp yok olmaması, erozyonun önlenmesi ve aynı zamanda toprak yapısının iyileştirilmesi amacıyla doğal bitki örtüsünde yer alan türlerle ve az su isteyen (kanaatkar) bitkilerle bitkilendirme yapmayı hedefliyoruz.

Özel Alanlarda Tasarlanan Bahçeler

Yenilenebilir Bitkiler Bahçesi

Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Sukulent Bahçesi

Kaya Bahçesi

Heykel ve Seramik Bahçesi

Gül Bahçesi

Kokulu Bitkiler Bahçesi".