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Çankıra'da bir köye koronavirüs karantinası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 16:07 | Son Güncelleme

Çankırı'nın Orta ilçesinde bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Çankıra'da bir köye koronavirüs karantinası!

İlçeye bağlı Elmalık köyünde son günlerde koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina kararı verildi.

Yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Elmalık köyünde koronavirüs (Covid-19) pozitif vakaların yoğunlaşması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 11.09.2020 saat 17:00’dan itibaren Akçaören Mahallesi hariç olmak üzere Elmalık köyünde karantina uygulamasına başlanmasına ve Kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına devam edilerek istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınarak uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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