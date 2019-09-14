Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı

ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI’nın Çerkes ilçesinde sabah saatlerinde 3 dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Çankırı’nın yanı sıra başkent Ankara ve Kastamonu'da da hissedildi. Paniğe neden olan depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre saat 09.00’da Çankırı’nın Çerkes ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 13.66 kilometre ölçüldü. Bu depremden 3 dakika sonra saat 09.03’te aynı bölge ikinci bir depremle sallandı. Bu depremin büyüklüğü ise 4.8 olarak saptandı. Bu deprem ise yerin 4.13 kilometre derinliğinde oldu. Depremler, Çankırı’nın yanı sıra başkent Ankara ve Kastamonu’da da hissedildi. Sarsıntılarla birlikte Çankırı’da paniğe kapılan vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremlerde ilk belirlemeler göre can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, depremle ilgili şu anda herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Çerkes ile aynı hat üzerindeki ilçelerde deprem hissedildi. Şu ana kadar yansıyan bir sıkıntı yok" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüklerini sırasıyla 4.9 ve 4.8 olarak açıkladı.

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