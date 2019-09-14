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Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 10:35 | Son Güncelleme

VATANDAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI Çankırı’nın Çerkeş ilçelerinde meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremler, Ankara ve Kastamonu başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (2)

VATANDAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI
Çankırı’nın Çerkeş ilçelerinde meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremler, Ankara ve Kastamonu başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Ankara'da güçlü şekilde hissedilen depremler, kısa süreli paniğe yol açtı.
Çankırı merkez ve Çerkeş ilçe merkezinde ise vatandaşlar, ilk sarsıntı ile birlikte kendilerini dışarı attı. Panik içinde binaları terk edenler, sokaklarda ve parklarda bir süre bekledi. Vatandaşlardan bazıları, yakınlarına sarıldı.
VALİ: OLUMSUZLUK YOK
Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, depremin güçlü şekilde hissedildiğini belirterek, "Çerkeş merkezli deprem, aynı hat üzerindeki ilçelerimizde de güçlü hissedildi. Büyüklük olarak çok fazla yıkıcı bir büyüklük değil. Belki çok kötü vaziyette binalarsa etkilenebilir. Ama herhangi bir sıkıntı, hiçbir ilçemizde yok. Bize yansıyan bir hasar, zarar yok. Okulların açılması nedeniyle köylerimiz oldukça boşaldı. Boş evlerde bir şey var mıdır, o da incelemeler sonrası belli olacak" dedi.
BELEDİYE BAŞKANI: ŞİDDETLİ HİSSETTİK
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da, depremi şiddetli hissettiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımız bir hayli rahatsız oldu, dışarıya çıktılar. Bize ulaşan şu ana kadar bir hasar yok, herhangi bir sıkıntı olmadığını biliyoruz. Vatandaşlarımız dışarıya çıktılar, panik yaşadılar. Onun dışında bir olumsuzluk yok" diye konuştu.
Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)

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Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (2)

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