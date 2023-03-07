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Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen açıkladı! 'Binaların yüzde 80'i riskli'

07.03.2023 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 81 ildeki yapı stoğu yeniden gündeme geldi. 'Çankırı merkezde 7 bin 130 konutumuz, binamız var' diyen Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, binaların yüzde 80'inin riskli olduğunu ifade etti.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen açıkladı! 'Binaların yüzde 80'i riskli'

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, belediyenin sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, olası Çankırı depremiyle ilgili değerlendirme yaptı.

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"BİNALARIN YÜZDE 80'İ RİSKLİ YAPI DİYEBİLİRİZ"

Başkan Esen, Çankırı kent merkezindeki yapıların durumuyla ilgili, "Deprem coğrafyamızın gerçeği. Yapı denetim konusunda, imarla, inşaatla alakalı ne varsa denetçisi olacağız. En ufak tavize göz yummayacağız. Bunun bedeli ne olursa olsun. Ama bizden önceki alınmış ruhsatlarla ilgili bir şey yapamıyoruz, verilen hakkı geri alamıyorsunuz. Çankırı merkezde 7 bin 130 konutumuz, binamız var. 1999 öncesi yapılaşmalar 6 bin konut civarında. Ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var. Ama coğrafyamız, alüvyonlu, sulu zemin. Yapılaşmaya çok müsait değil. Dersimize çalışıyoruz ama inşallah yakın zamanda imtihan olmayız. Çankırı'da yaşayan hemşehrilerimizin yüzde 60'ı riskli yapıda. Binaların da yüzde 80'i riskli yapı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Esen, olası afet durumu için koordinasyon çalışmalarının yanı sıra belediyeden yaklaşık 100 personelin arama kurtarma ekibi olarak görevlendirildiğini ve gerekli ekipmanların da yenilendiğini ifade etti.

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(DHA)

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