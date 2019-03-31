Çankırı Belediyesini MHP kazandı

Çankırı’da kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını yüzde 44,37 oyla kazanan MHP adayı İsmail Hakkı Esen ve partililer Milli İrade Meydanı’nda toplanarak kutlama yaptı.

Yapılan kutlamada Çankırı Belediyesinin çatısına MHP’nin parti bayrağı asıldı. MHP’den aday olan İsmail Hakkı Esen partililerine hitap etti. İsmail Hakkı Esen yaptığı konuşmada, "Tam 15 yıl oldu, bu tabloyu özlemiştik. Allah hepinizden razı olsun. 1 Aralık’ta yola çıktığımızda çoğu inanmamıştı bize. Ama ben inanmıştım. Bu seçimi alacağız demiştik, bazıları dalga geçmişti bizimle. Çünkü çok halisane bir niyetle yola çıktık. Beytülmala şehrül emin olacağız, diye yola çıktık. Allah’a nasıl inandıysak Kur’an’a nasıl inandıysak kazanacağımıza da o denli inandık. 15 yıl sonra kalenin burçlarına 3 hilali dikeceğimizi söyledik kaleden belediyeden sallandıracağımızı söyledik, inanmadılar. İnanmış Kürşat’ın 40 çerisi gibi çıktık yola sizlerle Çankırı’yla gönül birliği yaptık ortak akıl ortak kararla kazanacağız, dedik. Allah’a şükürler olsun bu tabloyu herkes görsün. İşte Çankırı’nın Çankırılı evlatları burada. Dedik ki rozeti çıkaracağız. Allah şahit olsun ki çıkaracağız. Ben ülkücü bir kardeşinizim. Ülkücülüğümden duruşumdan hiç taviz vermedim bugüne kadar. Ama dedik ki Çankırı milliyetçisi olacağız." dedi.