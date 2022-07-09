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  4. Çankırı, Çorum ve Denizli bayram namazı saat kaçta? Çankırı, Çorum ve Denizli Kurban Bayramı namazı saat bilgisi 9 Temmuz 2022 Cumartesi!

Çankırı, Çorum ve Denizli bayram namazı saat kaçta? Çankırı, Çorum ve Denizli Kurban Bayramı namazı saat bilgisi 9 Temmuz 2022 Cumartesi!

09.07.2022 05:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın birinci günü Müslüman vatandaşları bayram heyecanı sardı. Kurban Bayramının ilk günü sabahtan cemaat ile bayram namazı kılınacak. Vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırmaya devam ediyor. Çankırı, Çorum ve Denizli Kurban Bayramı namazı saatleri bu illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2022 yılında Diyanet’in açıklamasında tüm iller için bayram namazı saatleri belirtildi. Peki Çankırı, Çorum ve Denizli Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Çankırı, Çorum ve Denizli bayram namazı saat kaçta? Çankırı, Çorum ve Denizli Kurban Bayramı namazı saat bilgisi 9 Temmuz 2022 Cumartesi!

Çankırı, Çorum ve Denizli şehirlerinde Kurban Bayramı sabahında bayram namazı kılacak olan vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırdı. Bayram namazı bugün camilerde cemaat eşliğinde kılınacak. Çankırı, Çorum ve Denizli illerinde bayram namazı kılacak olan vatandaşların merak konusu olan bayram namazı saatleri Diyanetin açıklamasından sonra belli oldu. İşte Çankırı, Çorum ve Denizli Kurban Bayramı namazı saatleri 2022!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında, Çankırı, Çorum ve Denizli'de bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Buna göre;

Çankırı'da bayram namazı sabah saat 05.58, Çorum'da 05.53 ve Denizli'de ise 06.23'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır ve cemaatle birlikte kılınır.


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