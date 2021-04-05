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Çankırı, Çorum ve Kırıkkale’deki trafik kazaları KGYS kamerasında

05.04.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı, Çorum ve Kırıkkale’de meydana gelen 4 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Çorum’da çevreyolu üzerinde seyir halinde ilerleyen tırın kontrolden çıkması sonucu refüje çarparak yan yattığı yer alıyor.

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Çankırı, Çorum ve Kırıkkale’de meydana gelen 4 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Çorum’da çevreyolu üzerinde seyir halinde ilerleyen tırın kontrolden çıkması sonucu refüje çarparak yan yattığı yer alıyor. Kent merkezinde meydana gelen diğer bir kazada ise Gazi Caddesi üzerinde ilerleyen otomobil, kavşaktan karşı yola geçmeye çalışan hafif ticari araca çarptığı anlar KGYS kamerası tarafından görüntülendi.
KGYS kameralarına takılan diğer bir kaza da Çankırı’da meydana geldi. Yunus Emre Caddesi ile İnandık Caddesi’nin birleştiği kavşakta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kırıkkale’de de meydana gelen trafik kazasında Hava Er Adnan Doğu Caddesi üzerindeki kavşakta U dönüşü yapan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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