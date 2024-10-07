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  4. Çankırı'da benzin istasyonundaki kavga olay olmuştu! Polisler serbest kaldı

Çankırı'da benzin istasyonundaki kavga olay olmuştu! Polisler serbest kaldı

07.10.2024 21:41
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Çankırı’da bir akaryakıt istasyonunda özel harekat polisleri ile bir istasyon çalışanı arasında yakıt verme sebebiyle tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönen olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Hakim karşısına çıkartılan polis memurları, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı'da benzin istasyonundaki kavga olay olmuştu! Polisler serbest kaldı

Olay, 3 Ekim Perşembe günü Çankırı il merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonuna yakıt almaya gelen özel harekat polisleri ile bir istasyon çalışanı arasında yakıt verme tartışması sebebiyle tartışma çıktı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Vatandaşların araya girmesi ile sonlanan kavganın ardından her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili idari ve adli işlem başlatıldı.

SERBEST KALDILAR

Yaşanan arbede sonrasında gözaltına alınan 2 özel harekat polisi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan polis memurları, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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polis Çankırı
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